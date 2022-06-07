Naz Elmas’ın Boşanma Aşamasındaki Eşi Erol Özmandıracı Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Erol Özmandıracı Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti!

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Naz Elmas, 2019 yılından bu yana evli olduğu Erol Özmandıracı ile boşanma sürecine girdi. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı çiftinden ilk açıklama Özmandıracı’dan gelirken, Naz Elmas’ın konuyla ilgili ne diyeceği de büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, Naz Elmas’ın boşanma aşamasındaki eşi Erol Özmandıracı kaç yaşında? Erol Özmandıracı kimdir, aslen nereli? Erol Özmandıracı mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…