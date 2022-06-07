Naz Elmas’ın Boşanma Aşamasındaki Eşi Erol Özmandıracı Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Erol Özmandıracı Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti!
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Naz Elmas, 2019 yılından bu yana evli olduğu Erol Özmandıracı ile boşanma sürecine girdi. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı çiftinden ilk açıklama Özmandıracı’dan gelirken, Naz Elmas’ın konuyla ilgili ne diyeceği de büyük bir merak konusu haline dönüştü! İşte Erol Özmandıracı ile ilgili merak edilen detaylar...
Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Naz Elmas, 2019 yılından bu yana evli olduğu Erol Özmandıracı ile boşanma sürecine girdi. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı çiftinden ilk açıklama Özmandıracı’dan gelirken, Naz Elmas’ın konuyla ilgili ne diyeceği de büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, Naz Elmas’ın boşanma aşamasındaki eşi Erol Özmandıracı kaç yaşında? Erol Özmandıracı kimdir, aslen nereli? Erol Özmandıracı mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…
07 Haz 2022 - 17:23 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.