- 07 Haz 2022 - 17:23 G: 07 Haz 2022 - 17:31

Naz Elmas’ın Boşanma Aşamasındaki Eşi Erol Özmandıracı Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Erol Özmandıracı Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti!

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Naz Elmas, 2019 yılından bu yana evli olduğu Erol Özmandıracı ile boşanma sürecine girdi. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı çiftinden ilk açıklama Özmandıracı’dan gelirken, Naz Elmas’ın konuyla ilgili ne diyeceği de büyük bir merak konusu haline dönüştü! İşte Erol Özmandıracı ile ilgili merak edilen detaylar...

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Naz Elmas, 2019 yılından bu yana evli olduğu Erol Özmandıracı ile boşanma sürecine girdi. Naz Elmas ve Erol Özmandıracı çiftinden ilk açıklama Özmandıracı’dan gelirken, Naz Elmas’ın konuyla ilgili ne diyeceği de büyük bir merak konusu haline dönüştü! Peki, Naz Elmas’ın boşanma aşamasındaki eşi Erol Özmandıracı kaç yaşında? Erol Özmandıracı kimdir, aslen nereli? Erol Özmandıracı mesleği ne, ne iş yapıyor? İşte, detaylar…

07 Haz 2022 - 17:23 - Magazin

# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Süha Uygur’un Eşi Filiz Senger Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Süha Uygur Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! Meğer 17 Yıl Sonra… mask
Süha Uygur’un Eşi Filiz Senger Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Süha Uygur Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! Meğer 17 Yıl Sonra…
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ından Süper Minili Pozlar! “Daha Fazlasını Giymez” Dedikçe Eteğinin Boyu Kısalıyor! Instagram Alev Alev… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ından Süper Minili Pozlar! “Daha Fazlasını Giymez” Dedikçe Eteğinin Boyu Kısalıyor! Instagram Alev Alev…
Yasemin Kay Allen’in Sevgilisi Tolga Güleç Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Yasemin Kay Allen Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! Meğer Ayrılmamışlar… mask
Yasemin Kay Allen’in Sevgilisi Tolga Güleç Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Yasemin Kay Allen Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! Meğer Ayrılmamışlar…
Güldür Güldür Show'un Oyuncusu Özgün Aydın’ın Eşi Dilan Saltık Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Özgün Aydın Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! mask
Güldür Güldür Show'un Oyuncusu Özgün Aydın’ın Eşi Dilan Saltık Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Özgün Aydın Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti!
Survivor Barış Murat Yağcı'nın Sevgilisi Laura Celine Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Barış Murat Yağcı Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! mask
Survivor Barış Murat Yağcı'nın Sevgilisi Laura Celine Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Barış Murat Yağcı Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti!
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Ilgaz Savcı Değilmiş! Öyle Bir Şey Sızdırıldı Ki; Gören, Duyan Donup Kalıyor! Şeytanın Aklına Gelmezdi Ama… mask
Yargı Dizisinde Ölen Kişi Ilgaz Savcı Değilmiş! Öyle Bir Şey Sızdırıldı Ki; Gören, Duyan Donup Kalıyor! Şeytanın Aklına Gelmezdi Ama…
Ankara AKM Millet Bahçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne Hangi Otobüs Ve Metro İle Gidilir? İşte AKM Millet Bahçesi 2022 Etkinlik Takvimi... mask
Ankara AKM Millet Bahçesi Nerede, Nasıl Gidilir? Ankara AKM Millet Bahçesi'ne Hangi Otobüs Ve Metro İle Gidilir? İşte AKM Millet Bahçesi 2022 Etkinlik Takvimi...
1 Milyonluk Gelinlik 'Umut' Olacak... mask
1 Milyonluk Gelinlik 'Umut' Olacak...
Survivor Sema Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Kalp Krizi Geçirdiği Konuşuluyordu; Bombalar Arka Arkaya Patladı! Meğer Perde Arkası... mask
Survivor Sema Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Kalp Krizi Geçirdiği Konuşuluyordu; Bombalar Arka Arkaya Patladı! Meğer Perde Arkası...
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Yine Evleniyor! “Hadise’den Neyim Eksik!” Dedi; 2. Düğün Hazırlıkları Başladı! Aşkı İçin Paraya Kıydı… mask
Seda Sayan ve Çağlar Ökten Yine Evleniyor! “Hadise’den Neyim Eksik!” Dedi; 2. Düğün Hazırlıkları Başladı! Aşkı İçin Paraya Kıydı…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Süha Uygur’un Eşi Filiz Senger Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Süha Uygur Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! Meğer 17 Yıl Sonra… mask
Süha Uygur’un Eşi Filiz Senger Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Süha Uygur Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! Meğer 17 Yıl Sonra…
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ından Süper Minili Pozlar! “Daha Fazlasını Giymez” Dedikçe Eteğinin Boyu Kısalıyor! Instagram Alev Alev… mask
Üç Kız Kardeş Dizisinin Türkan’ından Süper Minili Pozlar! “Daha Fazlasını Giymez” Dedikçe Eteğinin Boyu Kısalıyor! Instagram Alev Alev…
Yasemin Kay Allen’in Sevgilisi Tolga Güleç Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Yasemin Kay Allen Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! Meğer Ayrılmamışlar… mask
Yasemin Kay Allen’in Sevgilisi Tolga Güleç Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Yasemin Kay Allen Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! Meğer Ayrılmamışlar…
Güldür Güldür Show'un Oyuncusu Özgün Aydın’ın Eşi Dilan Saltık Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Özgün Aydın Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! mask
Güldür Güldür Show'un Oyuncusu Özgün Aydın’ın Eşi Dilan Saltık Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Özgün Aydın Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti!
Survivor Barış Murat Yağcı'nın Sevgilisi Laura Celine Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Barış Murat Yağcı Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti! mask
Survivor Barış Murat Yağcı'nın Sevgilisi Laura Celine Bakın Kaç Yaşında? Duyanlar Şaştı Kaldı! Barış Murat Yağcı Arasındaki Yaş Farklı Çok Fazla Dikkat Çekti!
Nefes Borusuna Cisim Kaçarsa Ne Yapmak Gerekir? İlk Yardım Nasıl Uygulanır? Hangi İlk Yardımı Uygulamak Gerekir? Çocukların Nefes Borusuna Kaçan Cisim Nasıl Çıkarılır? mask
Nefes Borusuna Cisim Kaçarsa Ne Yapmak Gerekir? İlk Yardım Nasıl Uygulanır? Hangi İlk Yardımı Uygulamak Gerekir? Çocukların Nefes Borusuna Kaçan Cisim Nasıl Çıkarılır?

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL