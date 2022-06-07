Survivor’dan Elenen İsim İfşa Oldu! Acun Medya Öyle Bir Ters Köşe Yaptı Ki, Beyinler Yandı! Evrim mi, Anıl mı, Nisa mı, Hikmet mi? “Güle Güle!”
Tv8 ekranlarının fenomen yarışması Survivor’da ifşaların ardı arkası kesilmiyor. Evine dönen ismin ifşa edilmesiyle birlikte beyinler resmen yandı! Acun Medya’dan gelen ters köşe akıllarda soru işaretlerine neden oldu! Peki, bu akşam yayınlanacak olan Survivor yarışmasından Evrim, Nisa, Anıl ve Hikmet arasından evine dönecek isim kim olacak?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümde heyecan yine doruklara çıkmıştı. Avatar Atakan, Hikmet ve Adem arasında çıkan gerginlik, konseye damgasını vurmuştu. Kırmızı takımın yine oyunu kaybetmesiyle birlikte ise Anıl Berk Baki son eleme adayı olmuştu. Peki, Survivor yarışmasında elenen isim kim oldu?
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.