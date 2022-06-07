Survivor’dan Elenen İsim İfşa Oldu! Acun Medya Öyle Bir Ters Köşe Yaptı Ki, Beyinler Yandı! Evrim mi, Anıl mı, Nisa mı, Hikmet mi? “Güle Güle!”

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümde heyecan yine doruklara çıkmıştı. Avatar Atakan, Hikmet ve Adem arasında çıkan gerginlik, konseye damgasını vurmuştu. Kırmızı takımın yine oyunu kaybetmesiyle birlikte ise Anıl Berk Baki son eleme adayı olmuştu. Peki, Survivor yarışmasında elenen isim kim oldu?

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!