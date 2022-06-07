Hande Erçel’den Cayır Cayır Yakan Bikinili Pozlar! “Silikonların Patlayacak Hande!” Fenalık Üzerine Fenalık Yaşattı! Kıvrımlı Beli…
Güzelliğiyle bir bakanı bir daha baktıran Hande Erçel’den cayır cayır yakan bikinili bir paylaşımda bulundu! Görenlerin fenalık üzerine fenalık geçirdiği Hande Erçel’in bu pozlarına ise “Silikonların patlayacak Hande” yorumları yapıldı! Kıvrımlı bir bele sahip olan Hande Erçel, tüm dikkatleri üzerine çekti. Peki, Hande Erçel nasıl bir paylaşımda bulundu?
En son Sen Çal Kapımı dizisinde hayat verdiği Eda karakteriyle milyonlarca kitleye hitap etmeyi başaran Hande Erçel, dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşamıştı. Kerem Bürsin’le uzun bir sevgililik sürecinden geçen Hande Erçel, kısa bir süre önce ayrılık kararı almış ve Kaan Yıldırım’la aşka “Yeniden” demişti. Kaan Yıldırım’la çalkantılı bir aşk yaşayan Hande Erçel’in sosyal medya üzerinden yapmış olduğu paylaşım nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.