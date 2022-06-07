“Seda Sayan’ın Öz Kızı” Olarak Biliniyordu; Dalga Konusu Oldu! “Seda Bile Utanır Bu Haline!” Yaptığı Dillere Dolandı; “Rezil Rüsva Oldu!”
Show TV ekranlarında bir dönemler reyting rekorları kıran Evleneceksen Gel’de adını duyuran Solmaz Çiros, milyonlar tarafından “Seda Sayan’ın kızı” olarak biliniyordu. Sosyal medyada gündem haline gelen Solmaz Çiros resmen dalga konusu oldu! Birçok kişiyse bu hallerine tepkide bulunarak; “Seda bile utanır bu haline” yorumlarında bulundu! Yaptığı dillere dolanan Solmaz Çiros, Twitter ve Instagram’ı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Evleneceksen Gel programında yapmış olduğu kalça danslarıyla milyonların dikkatini çeken Solmaz Çiros; Kaan ve Nurullah’la yaşamış olduğu aşkla gündemi sallayıp geçmişti. Seda Sayan’la bağını hiç koparmayan Solmaz Çiros, yıllar içerisindeki değişimiyle ağızları açık bırakmıştı. Sosyal medyada yayılan bir görselse şok üzerine şok yaşattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.