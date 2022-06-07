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07 Haz 2022 - 18:25

“Seda Sayan’ın Öz Kızı” Olarak Biliniyordu; Dalga Konusu Oldu! “Seda Bile Utanır Bu Haline!” Yaptığı Dillere Dolandı; “Rezil Rüsva Oldu!”

Show TV ekranlarında bir dönemler reyting rekorları kıran Evleneceksen Gel’de adını duyuran Solmaz Çiros, milyonlar tarafından “Seda Sayan’ın kızı” olarak biliniyordu. Sosyal medyada gündem haline gelen Solmaz Çiros resmen dalga konusu oldu! Birçok kişiyse bu hallerine tepkide bulunarak; “Seda bile utanır bu haline” yorumlarında bulundu! Yaptığı dillere dolanan Solmaz Çiros, Twitter ve Instagram’ı salladı! İşte merak edilen tüm detaylar…