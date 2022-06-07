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07 Haz 2022 - 18:55

Masterchef Burcu Önal’ın Değişimi Rönesans Etkisi Yarattı! Görenler Dondu Kaldı; Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çakma Dilara Olmuş!”

TV8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Masterchef’te adını duyuran Burcu Önal’ın değişimi ağızların açık kalmasına neden oldu! Rönesans dönemindeki değişimler gibi köklü bir değişim yaşayan Burcu Önal’ın son halini görenler ise ne diyeceğini şaşırdı. Birçok kişi Masterchef yarışmasında Burcu Önal’ın bir gram anlaşamadığı Dilara Başaran’a gönderme yaparak; “Çakma Dilara olmuş” yorumlarında bulundu! İşte merak edilen tüm detaylar…