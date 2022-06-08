- 08 Haz 2022 - 09:10 G: 08 Haz 2022 - 09:14

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 8 Haziran 2022 su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 8 Haziran 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Bugün yaşanacak su kesintilerine ilişkin az önce bir bilgilendirme yayınlamış olan ASKİ, o ilçede yaşayan başkentlileri ortaya çıkan plansız su kesintileri için uyarıyor. Peki, ASKİ 8 Haziran Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 8 Haziran Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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08 Haz 2022 - 09:10 - Yaşam

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