ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Ankara 8 Haziran 2022 Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ.

Bugün yaşanacak su kesintilerine ilişkin az önce bir bilgilendirme yayınlamış olan ASKİ, o ilçede yaşayan başkentlileri ortaya çıkan plansız su kesintileri için uyarıyor. Peki, ASKİ 8 Haziran Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 8 Haziran Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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