- 09 Haz 2022 - 00:05

ASKİ Ankara Su Kesintileri: 9 Haziran 2022 Perşembe Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri

Başkent Ankara'da bakım ve onarım çalışmaları nedeniyle su kesintileri yapılmaktadır. Ankara 9 Haziran 2022 Perşembe su kesinti bölgeleri nerelerdir? Ankara'da sular ne zaman gelecek? İşte detaylar...

Ankara 9 Haziran 2022 Perşembe Su Kesinti Bölgeleri İçin TIKLAYINIZ

Bugün yaşanacak su kesintilerine ilişkin az önce bir bilgilendirme yayınlamış olan ASKİ, o ilçede yaşayan başkentlileri ortaya çıkan plansız su kesintileri için uyarıyor. Peki, ASKİ 9 Haziran 2022 Perşembe Ankara’nın hangi mahallelerinde, nerelerinde su kesintisi yaşanacak? ASKİ 9 Haziran 2022 Perşembe Ankara’da su kesintileri ne kadar sürecek, sular saat kaçta geri gelecek? İşte, Ankara su kesintileri…

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09 Haz 2022 - 00:05 - Yaşam

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Ankara Elektrik Kesintisi! 9 Haziran 2022 Perşembe Çankaya, Sincan, Yenimahalle, Mamak ve Keçiören Ankara Elektrik Kesintisi! Başkent EDAŞ Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
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