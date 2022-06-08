Survivor’dan Elenen Evrim’in Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Hayatının Teklifini Sundu; Aylık 60 Bin Lira Kazanacak! Neler Oldu Neler…
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmiş ve hayallerine veda eden isim Evrim Keklik olmuştu. Evrim Keklik’in elenmesinin ardından; hayatının teklifi Acun Ilıcalı’dan geldi. Aylık 60 bin liralık bir teklifte bulunan Acun Ilıcalı, Evrim Keklik’in resmen ellerinden tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen All Star’da elenen isim Evrim Keklik olmuştu. Evrim Keklik’in vedasına yüreği dayanmayan Acun Ilıcalı ise teklifini sundu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.