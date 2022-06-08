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08 Haz 2022 - 09:27

Survivor’dan Elenen Evrim’in Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Hayatının Teklifini Sundu; Aylık 60 Bin Lira Kazanacak! Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmiş ve hayallerine veda eden isim Evrim Keklik olmuştu. Evrim Keklik’in elenmesinin ardından; hayatının teklifi Acun Ilıcalı’dan geldi. Aylık 60 bin liralık bir teklifte bulunan Acun Ilıcalı, Evrim Keklik’in resmen ellerinden tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…