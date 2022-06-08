- 08 Haz 2022 - 09:27 G: 08 Haz 2022 - 09:38

Survivor’dan Elenen Evrim’in Ellerinden Acun Ilıcalı Tuttu! Hayatının Teklifini Sundu; Aylık 60 Bin Lira Kazanacak! Neler Oldu Neler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’un son bölümü dün akşam ekranlara gelmiş ve hayallerine veda eden isim Evrim Keklik olmuştu. Evrim Keklik’in elenmesinin ardından; hayatının teklifi Acun Ilıcalı’dan geldi. Aylık 60 bin liralık bir teklifte bulunan Acun Ilıcalı, Evrim Keklik’in resmen ellerinden tuttu! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen All Star’da elenen isim Evrim Keklik olmuştu. Evrim Keklik’in vedasına yüreği dayanmayan Acun Ilıcalı ise teklifini sundu!

Devamı İçin Diğer Sayfaya Geçiniz!

08 Haz 2022 - 09:27 Ankara- Yaşam

# SURVİVOR 2022 İLE İLİŞKİLİ:
Survivor All Star’da Elenecek İsimi Öğrenince Şok Olacaksanız! Evrim Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi, Anıl Mı Gidecek? Kırmızı Kar Yağmazsa O İsim İstanbul Yolcusu… “Sonunda Kurtulduk!” mask
Survivor All Star’da Elenecek İsimi Öğrenince Şok Olacaksanız! Evrim Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi, Anıl Mı Gidecek? Kırmızı Kar Yağmazsa O İsim İstanbul Yolcusu… “Sonunda Kurtulduk!”
Survivor’dan Elenecek İsim Saatler Öncesi İfşa Oldu! Acun Medya Öyle Bir Ters Köşe Yaptı Ki, Beyinler Yandı! Evrim mi, Anıl mı, Nisa mı, Hikmet mi? “Güle Güle!” mask
Survivor’dan Elenecek İsim Saatler Öncesi İfşa Oldu! Acun Medya Öyle Bir Ters Köşe Yaptı Ki, Beyinler Yandı! Evrim mi, Anıl mı, Nisa mı, Hikmet mi? “Güle Güle!”
Survivor All-Star 127. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Evrim Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 7 Haziran 2022 123. Bölüm Tek Parça Youtube İzle! mask
Survivor All-Star 127. Bölüm Kesintisiz Full İzle! Evrim Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi, Anıl Mı Elendi? Survivor 7 Haziran 2022 123. Bölüm Tek Parça Youtube İzle!
Survivor Meryem Gitti; Bambaşka Birisi Geldi! O Halini Görenler “Meryem Nerede?” Diyor! Nişan Pozu Ağızlar Açık Bıraktı… mask
Survivor Meryem Gitti; Bambaşka Birisi Geldi! O Halini Görenler “Meryem Nerede?” Diyor! Nişan Pozu Ağızlar Açık Bıraktı…
Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…” mask
Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…”
Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…” mask
Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…”
Survivor Batuhan Karacakaya’ya Acun Medya Darbesi! 83 Milyonun Önünde… “Yeter Artık Yaptıklarınız” Instagram, Twitter Karıştı… mask
Survivor Batuhan Karacakaya’ya Acun Medya Darbesi! 83 Milyonun Önünde… “Yeter Artık Yaptıklarınız” Instagram, Twitter Karıştı…
Survivor Hikmet Hakkında Milyonları Mosmor Eden Gerçek! Ramazan Ayında Öyle Bir Şey Yapmış Ki… Eski Yarışmacı İfşa Etti! Meğer… mask
Survivor Hikmet Hakkında Milyonları Mosmor Eden Gerçek! Ramazan Ayında Öyle Bir Şey Yapmış Ki… Eski Yarışmacı İfşa Etti! Meğer…
Survivor Sema Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Kalp Krizi Geçirdiği Konuşuluyordu; Bombalar Arka Arkaya Patladı! Meğer Perde Arkası... mask
Survivor Sema Sessizliğini Çok Fena Bozdu! Kalp Krizi Geçirdiği Konuşuluyordu; Bombalar Arka Arkaya Patladı! Meğer Perde Arkası...
Survivor Sunucusu Murat Ceylan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Kimse İhtimal Bile Vermezdi Ama Resmen Aşk Yaşıyorlar! “Düğün Ne Zaman?” mask
Survivor Sunucusu Murat Ceylan’ın Aşkı Survivor’dan Çıktı! Kimse İhtimal Bile Vermezdi Ama Resmen Aşk Yaşıyorlar! “Düğün Ne Zaman?”
# MAGAZİN DÜNYASI İLE İLİŞKİLİ:
Killa Hakan’dan Yürekleri Acıtan Haber! En Yakını, Canı Ciğeri Açıkladı; Gören, Duyan Yıkıldı! Meğer Günlerdir… mask
Killa Hakan’dan Yürekleri Acıtan Haber! En Yakını, Canı Ciğeri Açıkladı; Gören, Duyan Yıkıldı! Meğer Günlerdir…
Survivor’dan Elenecek İsim Saatler Öncesi İfşa Oldu! Acun Medya Öyle Bir Ters Köşe Yaptı Ki, Beyinler Yandı! Evrim mi, Anıl mı, Nisa mı, Hikmet mi? “Güle Güle!” mask
Survivor’dan Elenecek İsim Saatler Öncesi İfşa Oldu! Acun Medya Öyle Bir Ters Köşe Yaptı Ki, Beyinler Yandı! Evrim mi, Anıl mı, Nisa mı, Hikmet mi? “Güle Güle!”
1 Milyonluk Gelinlik 'Umut' Olacak... mask
1 Milyonluk Gelinlik 'Umut' Olacak...
Survivor Meryem Gitti; Bambaşka Birisi Geldi! O Halini Görenler “Meryem Nerede?” Diyor! Nişan Pozu Ağızlar Açık Bıraktı… mask
Survivor Meryem Gitti; Bambaşka Birisi Geldi! O Halini Görenler “Meryem Nerede?” Diyor! Nişan Pozu Ağızlar Açık Bıraktı…
Acun Ilıcalı’ya Hayatının En Berbat Haberi Verildi! Ne Yaparsa Yapsın Olmuyor; Ellerinden Kayıp Gitti! Her Seferinde Dibe Çakılıyor… mask
Acun Ilıcalı’ya Hayatının En Berbat Haberi Verildi! Ne Yaparsa Yapsın Olmuyor; Ellerinden Kayıp Gitti! Her Seferinde Dibe Çakılıyor…
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine Bombası Patladı! Türkan’ın Karşısına Geçip; “Bebek Somer’in” Deyince Film Koptu! “Yok Artık!” mask
Üç Kız Kardeş Dizisinde Mine Bombası Patladı! Türkan’ın Karşısına Geçip; “Bebek Somer’in” Deyince Film Koptu! “Yok Artık!”
Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…” mask
Survivor Adem Yarışmadan Çekildi! Adayı Bıraktı Geri Dönüyor! Aileler Devreye Girdi; Saygısızlığa Sessiz Kalamadı! Acun Ilıcalı Bin Pişman… “Çakal, Uzun Süre…”
Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…” mask
Survivor Nisa Eski Takımına İhanet Etti! Tüm Foyalarını Ortaya Çıkardı! Acun Ilıcalı Duydukları Karşısında Ne Diyeceğini Şaşırdı! “Çöp Tenekesi Gibi…”
Sinan Akçıl ve Müge Anlı Aşk Mı Yaşıyor? Sinan Akçıl’dan Son Dakika Açıklaması Geldi; Öve Öve Bitiremedi! Burcu Kıratlı Delirecek… mask
Sinan Akçıl ve Müge Anlı Aşk Mı Yaşıyor? Sinan Akçıl’dan Son Dakika Açıklaması Geldi; Öve Öve Bitiremedi! Burcu Kıratlı Delirecek…
Survivor Hikmet Hakkında Milyonları Mosmor Eden Gerçek! Ramazan Ayında Öyle Bir Şey Yapmış Ki… Eski Yarışmacı İfşa Etti! Meğer… mask
Survivor Hikmet Hakkında Milyonları Mosmor Eden Gerçek! Ramazan Ayında Öyle Bir Şey Yapmış Ki… Eski Yarışmacı İfşa Etti! Meğer…
göndermek için kutuyu işaretleyin

Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
BEĞEN 25 B
TAKİP ET 15 B
TAKİP ET
TAKİP ET
Meteoroloji'den Ankara İçin Uyarılar peş peşe geldi! Radar görüntüleri paylaşıldı: Ankara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı! İşte 8 Haziran 2022 Ankara Hava Durumu mask
Meteoroloji'den Ankara İçin Uyarılar peş peşe geldi! Radar görüntüleri paylaşıldı: Ankara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı! İşte 8 Haziran 2022 Ankara Hava Durumu
8 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek? mask
8 Haziran 2022 Ankara Elektrik Kesintisi! Ankara'da Elektrik Kesintisi Yaşanacak İlçeler! Ankara'da Elektrik Ne Zaman Gelecek?
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri mask
ASKİ Ankara Su Kesintileri: 8 Haziran 2022 Ankara’da Sular Ne Zaman, Saat Kaçta Gelecek? İşte Ankara Su Kesintileri
Killa Hakan’dan Yürekleri Acıtan Haber! En Yakını, Canı Ciğeri Açıkladı; Gören, Duyan Yıkıldı! Meğer Günlerdir… mask
Killa Hakan’dan Yürekleri Acıtan Haber! En Yakını, Canı Ciğeri Açıkladı; Gören, Duyan Yıkıldı! Meğer Günlerdir…
Apple Telefon Zamları Dudak Uçuklattı! Artık Almak İmkansız Oldu! Tam Tamına 39 Bin Oldu… İşte 7 Haziran Zamlı Yeni iphone Fiyatları mask
Apple Telefon Zamları Dudak Uçuklattı! Artık Almak İmkansız Oldu! Tam Tamına 39 Bin Oldu… İşte 7 Haziran Zamlı Yeni iphone Fiyatları
Survivor All Star’da Elenecek İsimi Öğrenince Şok Olacaksanız! Evrim Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi, Anıl Mı Gidecek? Kırmızı Kar Yağmazsa O İsim İstanbul Yolcusu… “Sonunda Kurtulduk!” mask
Survivor All Star’da Elenecek İsimi Öğrenince Şok Olacaksanız! Evrim Mi, Nisa Mı, Hikmet Mi, Anıl Mı Gidecek? Kırmızı Kar Yağmazsa O İsim İstanbul Yolcusu… “Sonunda Kurtulduk!”

Şehir Rehberi

Kurumsal

GİRİŞ YAP KAYIT OL