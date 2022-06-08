Yanlış İnsanlar Üzerine Hayal Kuran Burçlar Hangisidir? İşte Hep Hüsrana Uğrayan O Burçlar…
Her burca sahip olan kişiler, insan sarrafı çıkmıyor. Özellikle bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar, yanlış insanları eliyle koymuş biliyor. Elbette bu insanlar ile olan ilişkileri de eninde sonunda hüsran ile sonuçlanıyor! Sizde yanlış insanlar üzerine hayal kuran burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Her burca sahip olan kişiler, insan sarrafı çıkmıyor. Özellikle bu listede yer alan burçlara sahip olan insanlar, yanlış insanları eliyle koymuş biliyor. Elbette bu insanlar ile olan ilişkileri de eninde sonunda hüsran ile sonuçlanıyor! Peki, yanlış insanlar üzerine hayal kuran burçlar? İşte hep hüsrana uğrayan o burçlar…
08 Haz 2022 - 09:46 - Burç Haberleri
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.