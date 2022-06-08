- 08 Haz 2022 - 10:13 G: 08 Haz 2022 - 10:38

Yasak Elma Dizisinden Toplu Veda! Çağatay, Ender Derken Şimdide O İsim… Senariste Ateş Püskürülüyor! “Yazıklar Olsun!”

FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan toplu vedanın yolda olduğu ortaya çıktı! Çağatay ve Ender derken o isimde vedanın içine eklendi. Senariste gelen yorumlar ise ateş doldu! Birçok kişi çıkan senaryoyu görünce; “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundu! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümüyle birlikte ekranlara kısa bir ara verecek olan Yasak Elma dizisinden Çağatay ve Ender’in ayrılığı kesinleşmişti. Şimdi ise o ismin diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte Yasak Elma dizisinden ayrılacak olan bir diğer isim…

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08 Haz 2022 - 10:13 Ankara- Yaşam

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