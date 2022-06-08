Yasak Elma Dizisinden Toplu Veda! Çağatay, Ender Derken Şimdide O İsim… Senariste Ateş Püskürülüyor! “Yazıklar Olsun!”
FOX TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Yasak Elma’dan toplu vedanın yolda olduğu ortaya çıktı! Çağatay ve Ender derken o isimde vedanın içine eklendi. Senariste gelen yorumlar ise ateş doldu! Birçok kişi çıkan senaryoyu görünce; “Yazıklar olsun” yorumlarında bulundu! Peki, Yasak Elma dizisinde neler oluyor?
Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümüyle birlikte ekranlara kısa bir ara verecek olan Yasak Elma dizisinden Çağatay ve Ender’in ayrılığı kesinleşmişti. Şimdi ise o ismin diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte Yasak Elma dizisinden ayrılacak olan bir diğer isim…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.