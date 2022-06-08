Yasak Elma Dizisinden Toplu Veda! Çağatay, Ender Derken Şimdide O İsim… Senariste Ateş Püskürülüyor! “Yazıklar Olsun!”

Başrollerinde Eda Ece, Şevval Sam, Biran Damla Yılmaz, Murat Aygen ve Berk Oktay gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Yasak Elma dizisinin son bölümü Pazartesi akşamı ekranlara gelmişti. Yeni bölümüyle birlikte ekranlara kısa bir ara verecek olan Yasak Elma dizisinden Çağatay ve Ender’in ayrılığı kesinleşmişti. Şimdi ise o ismin diziden ayrılacağı gündeme bomba gibi düştü! İşte Yasak Elma dizisinden ayrılacak olan bir diğer isim…

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