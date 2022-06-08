- 08 Haz 2022 - 10:43 G: 08 Haz 2022 - 10:52

Şok Şok Şok! Ayçiçek Yağlarında Dev İndirim! A101, BİM, ŞOK Marketlerde Büyük Ayçiçek Yağı İndirimi! Duyanlar Koşa Koşa Gidiyor!

Son zamanlarda yaptığı kampanyalarla ve indirimler ile tüm dikkatleri üzerine çeken ve vatandaşların en sevdiği marketlerden olan A101, BİM, ŞOK marketlerden flaş bir hamle geldi ve diğer ucuzlukla anılan marketlerin tamamını sollayarak geride bıraktılar. İşte ucuz Ayçiçek yağları.

Son zamanlarda Ayçiçek yağı fiyatlarının rekor yükselişleri tüketicileri hayli zor durumda bırakırken, vatandaşlar ucuz Ayçiçek yağını nereden satın alabileceklerini araştırmaya başladırlar. Artan kur fiyatları ve yükselen enflasyondan birebir etkilenen temel gıda ürünlerinden olan Ayçiçek yağı son zamlarla alışılmadık etiket fiyatlarına sahip oldu. Artan fiyatlara inat A101, BİM ve ŞOK marketler büyük indirimi getirdi. İşte o indirimli Ayçiçek yağı fiyatları.

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08 Haz 2022 - 10:43 - Gündem

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