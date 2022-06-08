- 08 Haz 2022 - 10:38 G: 08 Haz 2022 - 10:53

Survivor Nisa Biricik Aşkını Rezil Rüsva Etti! Yerden Yere Vurdu; Bir Gram Acımadı… Ogeday Girişken Mosmor Oldu! “Az Bile Yaptı!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tüm bombalar peş peşe patlıyor! Biricik aşkı Ogeday Girişken’i rezil rüsva eden Nisa Bölükbaşı, bir gram acımadı! Adeta yerden yere vuran Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken’in mosmor olmasına neden oldu! Birçok kişi ise “Az bile yaptı” yorumlarında bulunarak; bomba sözlere yer verdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında kıyasıya bir mücadele verilmişti. Kazanan takım Kırmızılar olurken; Mavi takımsa yerle bir olmuştu. Oyun sırasında Nisa Bölükbaşı ve Ogeday Girişken arasında bomba bir olay çıktı ve Bölükbaşı bir gram bile acımadı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Haz 2022 - 10:38 Ankara- Yaşam

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