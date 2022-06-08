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08 Haz 2022 - 10:38

Survivor Nisa Biricik Aşkını Rezil Rüsva Etti! Yerden Yere Vurdu; Bir Gram Acımadı… Ogeday Girişken Mosmor Oldu! “Az Bile Yaptı!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da tüm bombalar peş peşe patlıyor! Biricik aşkı Ogeday Girişken’i rezil rüsva eden Nisa Bölükbaşı, bir gram acımadı! Adeta yerden yere vuran Nisa Bölükbaşı, Ogeday Girişken’in mosmor olmasına neden oldu! Birçok kişi ise “Az bile yaptı” yorumlarında bulunarak; bomba sözlere yer verdiler! İşte merak edilen tüm detaylar…