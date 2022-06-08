Selin Yeninci’den Nefes Kesen Pozlar! Hırkasının Düğmelerini Tek Tek Açtı; Alev Alev Yaktı! “Ne Oldu Sana Saniye!”

Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteri ile gönüllerde adeta taht kuran Selin Yeninci, dizinin dördüncü sezonunda aniden diziden ayrılma kararı almıştı. Yeni bir proje ile anlaştığı ortaya çıkan Selin Yeninci, kısa bir ekran molasının ardından TV8 ekranlarından yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem’ine hayat vermeye başladı. Bu dizideki performansıyla da dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı o paylaşım ile performansını bile gölgede bıraktı!

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