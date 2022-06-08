Selin Yeninci’den Nefes Kesen Pozlar! Hırkasının Düğmelerini Tek Tek Açtı; Alev Alev Yaktı! “Ne Oldu Sana Saniye!”
Türkiye’nin sevilen kadın oyuncuları arasına adını özellikle Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakterindeki performansı ile yazdıran Selin Yeninci, şimdilerde Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem’i olarak da sıkça adından bahsettirmeye başladı. Oyunculuk performansı kadar fiziği ve güzelliğiyle dikkat çeken Selin Yeninci’nin gerçekleştirdiği o son fotoğraf paylaşımı ise, ünlü ismin hayranlarını adeta ikiye böldü! Peki, Selin Yeninci ne paylaştı? İşte Detaylar...
Bir Zamanlar Çukurova dizisinde canlandırdığı Saniye karakteri ile gönüllerde adeta taht kuran Selin Yeninci, dizinin dördüncü sezonunda aniden diziden ayrılma kararı almıştı. Yeni bir proje ile anlaştığı ortaya çıkan Selin Yeninci, kısa bir ekran molasının ardından TV8 ekranlarından yayınlanan Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinin Meryem’ine hayat vermeye başladı. Bu dizideki performansıyla da dizinin en çok konuşulan isimlerinden biri olan Selin Yeninci, sosyal medya hesabında yaptığı o paylaşım ile performansını bile gölgede bıraktı!
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08 Haz 2022 - 22:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.