Altın Fiyatları Fırladı! En Küçüğü 1000 TL’yi Geçti! Kuyumculara Girenler Bayılıyor! Düğün Nişan Yapacaklar Vah Tüh Diyor! İşte O İnanılmaz Fiyatlar.

Yeni artış fiyatları ile yatırımcıları sevindirirken alıcıları son derece üzen altın fiyatları güncellendi. Enflasyon ve döviz kurlarının şiddetli yükselişi devam ederken altın da çoğu ürün gibi bu yükselişe kayıtsız kalmayarak fiyatlarında artışı gösterdi. Güncellenen fiyatları görenler kara kara düşünmeye başladı. Yükselişin nereye kadar süreceği de merak konusu olurken altının akıbeti ile ilgili sorular gündemden düşmüyor.

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