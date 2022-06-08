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08 Haz 2022 - 22:28

49’luk Defne Samyeli Sahnede Eteğini Çıkardı! Bacaklarını Baştan Aşağı Gösterdi, Seyirciler Dondu Kaldı! Fiziğini Kanıtladı…

Ekranlardan sahnelere uzanan bir kariyer yolunda ilerleyen eski spiker, yeni şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli geçtiğimiz gün sahne aldığı mekanda yaptığı bir hamle ile çok ses getirdi. Sahnede eteğini çıkaran ve kostümünü dinleyicisinin gözü önünde değiştiren Defne Samyeli, dinleyicilerini mest ederken; sosyal medya kullanıcılarının ise eleştiri oklarını üzerine çekti! Peki, Defne Samyeli ne yaptı? Defne Samyeli’nin bu şovuna nasıl yorumlar geldi? İşte detaylar...