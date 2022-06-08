49’luk Defne Samyeli Sahnede Eteğini Çıkardı! Bacaklarını Baştan Aşağı Gösterdi, Seyirciler Dondu Kaldı! Fiziğini Kanıtladı…
Ekranlardan sahnelere uzanan bir kariyer yolunda ilerleyen eski spiker, yeni şarkıcı ve oyuncu Defne Samyeli geçtiğimiz gün sahne aldığı mekanda yaptığı bir hamle ile çok ses getirdi. Sahnede eteğini çıkaran ve kostümünü dinleyicisinin gözü önünde değiştiren Defne Samyeli, dinleyicilerini mest ederken; sosyal medya kullanıcılarının ise eleştiri oklarını üzerine çekti! Peki, Defne Samyeli ne yaptı? Defne Samyeli’nin bu şovuna nasıl yorumlar geldi? İşte detaylar...
Uzunca süre yaptığı spikerlik ve habercilik kariyeri ile inanılmaz bir popülerlik elde eden isimlerden biri olan Defne Samyeli, yakalandığı bir rahatsızlık sonrası ekranlardan ayrılmış ve tedavi için yurtdışına gitmişti. Sağlık problemlerini ardında bırakıp, yurda döndükten sonra kariyerinde değişiklik yapmaya karar veren Defne Samyeli önce oyunculuk yapmaya başlamış, ardından sahne almaya karar vermişti. Şimdilerde sahnelerden vazgeçemez hale gelmiş olan Defne Samyeli, son sahnesinde yaptığı şovuyla resmen yeri göğü inletti!
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08 Haz 2022 - 22:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.