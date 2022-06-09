Seda Sayan – Çağlar Ökten Aşkı Bitti! Seda Sayan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Çağlar Ökten Soluğu Mahkemede Alacak! Eski Sevgilisine…

Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Seda Sayan, programda solistlik yapan Çağlar Ökten’e gönlünü kaptırmış ve kendisinden 26 yaş küçük Ökten ile aşk yaşamıştı. Çağlar Ökten’in 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Seda Sayan’a yaptığı evlilik teklifiyle resmileşen ilişkide düğün hazırlıkları da hemen başlamıştı. Daha önce Prag’da haziran ayında evleneceğini duyuran Seda Sayan, nisan ayının sonunda İstanbul’da evlenmiş ve pek çok iddianın ortaya atılmasına neden olmuştu. O iddialardan biri de kuşkusuz ikilinin aşklarının kısa sürdüğü ve ayrılacak olduğuydu. O iddiaları güçlendirecek hamle Seda Sayan’dan geldi!

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…