Seda Sayan – Çağlar Ökten Aşkı Bitti! Seda Sayan Öyle Bir Şey Yaptı Ki, Çağlar Ökten Soluğu Mahkemede Alacak! Eski Sevgilisine…
Bir süredir evlilikleri ve aralarındaki yaş farkı ile gündemlerden düşmeyen Seda Sayan ve Çağlar Ökten yeni bir krizin daha eşiğine geldi. Seda Sayan’ın eski sevgilisinin fotoğrafına verdiği o tepki herkesi şaşırtırken; Çağlar Ökten’i adeta çıldırttı! Peki, Seda Sayan ne yaptı? Seda Sayan ile Çağlar Ökten hala birlikte mi, ayrıldı mı? Seda Sayan ve Çağlar Ökten boşanıyor mu? İşte, detaylar…
Sabahın Sultanı Seda Sayan programı ile seyircisinin karşısına çıkmaya devam eden Seda Sayan, programda solistlik yapan Çağlar Ökten’e gönlünü kaptırmış ve kendisinden 26 yaş küçük Ökten ile aşk yaşamıştı. Çağlar Ökten’in 14 Şubat Sevgililer Günü’nde Seda Sayan’a yaptığı evlilik teklifiyle resmileşen ilişkide düğün hazırlıkları da hemen başlamıştı. Daha önce Prag’da haziran ayında evleneceğini duyuran Seda Sayan, nisan ayının sonunda İstanbul’da evlenmiş ve pek çok iddianın ortaya atılmasına neden olmuştu. O iddialardan biri de kuşkusuz ikilinin aşklarının kısa sürdüğü ve ayrılacak olduğuydu. O iddiaları güçlendirecek hamle Seda Sayan’dan geldi!
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09 Haz 2022 - 09:21 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.