Ebru Gündeş’ten Bomba Yeni Aşk! Öyle Görselleri Ortaya Çıktı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! 19 Yaş Küçük Sevgilisiyle…
Yaklaşık bir yıldır kimse ile görüntülemeyen Ebru Gündeş’in yeni aşkı Rassan Khoshnaw'la ilk fotoğrafı sosyal medya platformlarının tamamını etkisi altına aldı. O fotoğrafın ardından ortaya atılan iddialar ise, akıllara durgunluk verecek cinstendi. Peki, Ebru Gündeş ile Rassan Khoshnaw birlikte mi? Ebru Gündeş sevgilisi var mı, sevgilisi kim? Rassan Khoshnaw kimdir? İşte, detaylar…
11 yıldır evli olduğu iş insanı Reza Zarrab’ın kendisini aldatmasını iddia ettiği üzerine 2021 yılında evliliğini noktalayan 48 yaşındaki Ebru Gündeş, gönlünü 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'a kaptırdı. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw ilişkisinin ilk kokuları ünlü iş insanının ünlü şarkıcının tüm sahnelerinde en önde oturmasıyla çıkmıştı.
Geçen süre sonrasında dün Ebru Gündeş ile olan fotoğrafının WhatsApp Durum üzerinden paylaşan Rassan Khoshnaw, çok kısa durumda kalan o fotoğrafın sosyal medyada yayılması üzerine aşkı belgeleyen kişi oldu. Öte yandan Rassan Khoshnaw'la aşk yaşamaya başlayan Ebru Gündeş’e Bahar Candan’dan yanıt gecikmedi!
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08 Haz 2022 - 22:28 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.