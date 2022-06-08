Ebru Gündeş’ten Bomba Yeni Aşk! Öyle Görselleri Ortaya Çıktı Ki, Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı! 19 Yaş Küçük Sevgilisiyle…

11 yıldır evli olduğu iş insanı Reza Zarrab’ın kendisini aldatmasını iddia ettiği üzerine 2021 yılında evliliğini noktalayan 48 yaşındaki Ebru Gündeş, gönlünü 28 yaşındaki Kuzey Iraklı iş insanı Rassan Khoshnaw'a kaptırdı. Bir süredir birlikte oldukları iddia edilen Ebru Gündeş ve Rassan Khoshnaw ilişkisinin ilk kokuları ünlü iş insanının ünlü şarkıcının tüm sahnelerinde en önde oturmasıyla çıkmıştı.

Geçen süre sonrasında dün Ebru Gündeş ile olan fotoğrafının WhatsApp Durum üzerinden paylaşan Rassan Khoshnaw, çok kısa durumda kalan o fotoğrafın sosyal medyada yayılması üzerine aşkı belgeleyen kişi oldu. Öte yandan Rassan Khoshnaw'la aşk yaşamaya başlayan Ebru Gündeş’e Bahar Candan’dan yanıt gecikmedi!

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