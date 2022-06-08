Kardeşlerim Dizisinin Final Senaryosu Sızdırıldı! “Sonunda Onlarda Zengin Olacak!” Derken… Asiye ve Doruk Aşkı Bile Sus Pus Kalacak!
Bir süredir sezon finali mi final mi yapacağı yönünde seyircisini meraklandıran ATV’nin fenomen yapımı Kardeşlerim dizisi, bu hafta tüm soru işaretlerini giderecek bir fragman yayınlamış bulunuyor. Fragmanda yer alan o detay herkesi şoke ederken; dizinin yeni bölüm fragmanından gelen ayrılık sinyali de dizinin sadık seyirci kitlesini bir hayli üzüyor. Peki, Kardeşlerim dizisi final mi sezon finali mi yapıyor? Sezon finali ne zaman? Kardeşlerim dizisi yeni sezonda olacak mı? İşte detaylar...
Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Lizge Cömert ve Celil Nalçakan'ın rol aldığı Kardeşlerim dizisi, bu sene ikinci sezonu ile ekranlara geliyor. ATV ekranlarındaki ikinci sezonunu tamamlamak üzere olan Kardeşlerim dizisi, bu hafta ekranlara gelecek olan 56. bölümü ile sezon finaline gidiyor. Yaz ayı boyunca ekranlarda olmayacak olan Kardeşlerim dizisinin seyircisi bugün itibariyle sezon finali fragmanıyla da buluşmuş bulunuyor. Dizinin merakla beklenen sezon finali fragmanı şimdiden büyük bir yankı uyandırmışken; Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde Eren kardeşleri büyük bir sürpriz bekliyor!
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08 Haz 2022 - 22:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.