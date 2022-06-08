Kardeşlerim Dizisinin Final Senaryosu Sızdırıldı! “Sonunda Onlarda Zengin Olacak!” Derken… Asiye ve Doruk Aşkı Bile Sus Pus Kalacak!

Başrollerinde Su Burcu Yazgı Coşkun, Onur Seyit Yaran, Yiğit Koçak, Lizge Cömert ve Celil Nalçakan'ın rol aldığı Kardeşlerim dizisi, bu sene ikinci sezonu ile ekranlara geliyor. ATV ekranlarındaki ikinci sezonunu tamamlamak üzere olan Kardeşlerim dizisi, bu hafta ekranlara gelecek olan 56. bölümü ile sezon finaline gidiyor. Yaz ayı boyunca ekranlarda olmayacak olan Kardeşlerim dizisinin seyircisi bugün itibariyle sezon finali fragmanıyla da buluşmuş bulunuyor. Dizinin merakla beklenen sezon finali fragmanı şimdiden büyük bir yankı uyandırmışken; Kardeşlerim dizisinin yeni bölümünde Eren kardeşleri büyük bir sürpriz bekliyor!

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