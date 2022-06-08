- 08 Haz 2022 - 22:28

BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın!

Artan tüm fiyatlara rağmen ucuzluğun tükenmediği BİM marketlerde kampanyalar birbiri arkasına geliyor. Dev gıda indirimlerinin yanı sıra televizyon ve çeşitli elektronik ürünlerinde inanılmaz indirimleri de yapan BİM marketlerinin işte 10 Haziran 2022 Cuma aktüeli.

Cep dostu etiket fiyatlarıyla milyonların sevgisini kazanmış BİM marketleri yine ucuzluğun adresi oldu. Bu hafta onlarca televizyon, elektrikli süpürge, cep telefonları ve mutfak eşyasında dev indirimler yapacak. Müşterilerini indirimli ürünleri ile mutlu eden BİM marketleri, her Cuma olduğu gibi bu Cuma da büyük indirimler ile müşterilerini bekliyor. 10 Haziran aktüelini görenler ise koşa koşa BİM marketlere gidiyor. İşte o indirim yağmuru olan BİM 10 Haziran aktüeli.

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08 Haz 2022 - 22:28 - Gündem

# AKTÜEL ÜRÜNLERİ - KAMPANYALAR İLE İLİŞKİLİ:
BİM Market’ten Dev İndirim! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Kampanya! Herkesin Sepeti Dolup Taşacak! İşte BİM 14 Haziran Aktüel Ürünleri. mask
BİM Market’ten Dev İndirim! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Kampanya! Herkesin Sepeti Dolup Taşacak! İşte BİM 14 Haziran Aktüel Ürünleri.
Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Büyük Rest! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen... mask
Tarım Kredi Market, A101, Migros, Bim ve Şok Markete Büyük Rest! Ayçiçek Yağı 161 Lira, Salça 12 Lira, Tuvalet Kağıdı 52 Lira, Makarna 4 Lira, Çay, Sucuk… Sınırlı Sayıda! Yetişen...
A101 Market Telefonlarda Akıl Almaz Bir İndirim Yaptı! Hem Yok Pahasına, Hem de Mükemmel Kalitede! Yetişen Alacak; Sınırlı Sayıda… mask
A101 Market Telefonlarda Akıl Almaz Bir İndirim Yaptı! Hem Yok Pahasına, Hem de Mükemmel Kalitede! Yetişen Alacak; Sınırlı Sayıda…
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti! Un, Ayçiçek Yağı, Şeker, Çay, Soğan, Karpuz ve Tavuk Fiyatlarını Düşürdü! Dolar, Euro, Zam Dinlemiyor! Her Şey 4.75 TL, 8.50 TL, 10.90 TL, 19 TL 'ye Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti! Un, Ayçiçek Yağı, Şeker, Çay, Soğan, Karpuz ve Tavuk Fiyatlarını Düşürdü! Dolar, Euro, Zam Dinlemiyor! Her Şey 4.75 TL, 8.50 TL, 10.90 TL, 19 TL 'ye Satılıyor!
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Buz Dolapları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte A101 10 Haziran Aktüeli. mask
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Buz Dolapları… İnanılmaz Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor! İşte A101 10 Haziran Aktüeli.
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Sucuk, Ayçiçek Yağı, Şeker Yok Fiyatına Satılıyor! Her şey 4.99TL, 10,90 Tl, 38.95 TL, 48,75 TL'ye İndirim Geldi! mask
Migros Market’ten Çılgın Cuma İndirimi! Kıyma, Sucuk, Ayçiçek Yağı, Şeker Yok Fiyatına Satılıyor! Her şey 4.99TL, 10,90 Tl, 38.95 TL, 48,75 TL'ye İndirim Geldi!
Migros Sanal Market Kargo Kaç TL Üzeri Ücretsiz? Migros Sanal Market Gönderme Ücreti Ne Kadar? Migros Sanal Market’ten Sipariş Vermek İçin Minimum Sipariş Tutarı Ne Kadar? mask
Migros Sanal Market Kargo Kaç TL Üzeri Ücretsiz? Migros Sanal Market Gönderme Ücreti Ne Kadar? Migros Sanal Market’ten Sipariş Vermek İçin Minimum Sipariş Tutarı Ne Kadar?
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Dev Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor. İşte A101 2 Haziran Aktüeli. mask
A101 Marketlerde Büyük Fırsat! Televizyonlar… Cep Telefonları… Çamaşır Makineleri… Dev Fırsatları Görenler A101 Marketlerin Yolunu Tutuyor. İşte A101 2 Haziran Aktüeli.
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti; Hafta Sonu Şok İndirim Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Çay, Kırmızı Et, Un, Deterjan… Yok Yok! Resmen Bedavaya Satılıyor! mask
Tarım Kredi Market A101, Bim, Şok ve Migros'a Resti Çekti; Hafta Sonu Şok İndirim Yaptı! Tavuk, Ayçiçek Yağı, Çay, Kırmızı Et, Un, Deterjan… Yok Yok! Resmen Bedavaya Satılıyor!
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Kırmızı Et Fiyatı Diplerde; 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 142 Lira! Ürünlerin Çoğu Etiket Yarısı… mask
Tarım Kredi Market Zam Mam Dinlemiyor! Kırmızı Et Fiyatı Diplerde; 5 Litrelik Ayçiçek Yağı Bile 142 Lira! Ürünlerin Çoğu Etiket Yarısı…
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BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın! mask
BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın!
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