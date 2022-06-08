BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın!
Artan tüm fiyatlara rağmen ucuzluğun tükenmediği BİM marketlerde kampanyalar birbiri arkasına geliyor. Dev gıda indirimlerinin yanı sıra televizyon ve çeşitli elektronik ürünlerinde inanılmaz indirimleri de yapan BİM marketlerinin işte 10 Haziran 2022 Cuma aktüeli.
Cep dostu etiket fiyatlarıyla milyonların sevgisini kazanmış BİM marketleri yine ucuzluğun adresi oldu. Bu hafta onlarca televizyon, elektrikli süpürge, cep telefonları ve mutfak eşyasında dev indirimler yapacak. Müşterilerini indirimli ürünleri ile mutlu eden BİM marketleri, her Cuma olduğu gibi bu Cuma da büyük indirimler ile müşterilerini bekliyor. 10 Haziran aktüelini görenler ise koşa koşa BİM marketlere gidiyor. İşte o indirim yağmuru olan BİM 10 Haziran aktüeli.
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08 Haz 2022 - 22:28 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.