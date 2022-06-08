BİM Dev Kampanyayı Başlattı! Onlarca Televizyon, Telefon ve Elektrik Süpürgeleri… Yok Fiyatına Satışa Sunulacak! Sakın Kaçırmayın!

Cep dostu etiket fiyatlarıyla milyonların sevgisini kazanmış BİM marketleri yine ucuzluğun adresi oldu. Bu hafta onlarca televizyon, elektrikli süpürge, cep telefonları ve mutfak eşyasında dev indirimler yapacak. Müşterilerini indirimli ürünleri ile mutlu eden BİM marketleri, her Cuma olduğu gibi bu Cuma da büyük indirimler ile müşterilerini bekliyor. 10 Haziran aktüelini görenler ise koşa koşa BİM marketlere gidiyor. İşte o indirim yağmuru olan BİM 10 Haziran aktüeli.

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