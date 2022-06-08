Hande Sarıoğlu Dur Durak Bilmiyor! Şimdide Minicik Braletiyle Ayna Karşısında… İncecik Beli Çılgına Çevirdi! “Taş Gibisin…”

Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz yıllarda bir Youtube kanalı açmış ve bu kanala çeşitli içeriklerde videolar çekerek, takipçileriyle buluşmaya başlamıştı. Türkiye’nin en çok konuşulan spikerleri arasına adını böylelikle yazdıran Hande Sarıoğlu, özellikle çektiği çorap videosu ile akılları baştan da almıştı. O videoda kullandığı külotlu çorabı bir takipçisine hediye edeceğini açıklamasıyla herkesi daha da şaşırtan Hande Sarıoğlu’nun bu açıklamalarının ardından takipçilerinden ilginç talepler gelmeye başladı. O talepler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; Hande Sarıoğlu’nun yaptığı son paylaşım o yankıların da önüne geçti!

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