Hande Sarıoğlu Dur Durak Bilmiyor! Şimdide Minicik Braletiyle Ayna Karşısında… İncecik Beli Çılgına Çevirdi! “Taş Gibisin…”
Youtube videoları ile gündemlerden düşmeyen isimlerden biri haline dönüşmüş olan spiker Hande Sarıoğlu’nun çok konuşulan çoraplı paylaşımının ardından bir paylaşım daha yapması sosyal medyada bomba etkisi yarattı. Hande Sarıoğlu’nun çektiği video çek beğenilirken; ünlü isme takipçilerinden gelen talepler de ağızları adeta açık bıraktı! Peki, Hande Sarıoğlu ne paylaştı? Hande Sarıoğlu nasıl bir paylaşım yaptı? Hande Sarıoğlu’nun paylaşımına ne gibi yorumlar geldi? İşte, detaylar…
Ünlü spiker Hande Sarıoğlu, geçtiğimiz yıllarda bir Youtube kanalı açmış ve bu kanala çeşitli içeriklerde videolar çekerek, takipçileriyle buluşmaya başlamıştı. Türkiye’nin en çok konuşulan spikerleri arasına adını böylelikle yazdıran Hande Sarıoğlu, özellikle çektiği çorap videosu ile akılları baştan da almıştı. O videoda kullandığı külotlu çorabı bir takipçisine hediye edeceğini açıklamasıyla herkesi daha da şaşırtan Hande Sarıoğlu’nun bu açıklamalarının ardından takipçilerinden ilginç talepler gelmeye başladı. O talepler sosyal medyada büyük yankı uyandırırken; Hande Sarıoğlu’nun yaptığı son paylaşım o yankıların da önüne geçti!
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08 Haz 2022 - 22:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.