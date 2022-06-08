Mankenleri Bile Kıskandıran Fiziğe Sahip Burçlar Hangisidir? İşte En Güzel Kadınların Mensup Olduğu O Burçlar…
Karakterleri etkileyen burçlar, özellikle yükselen olarak kendilerini göstermeleri halinde fiziksel yapıyı da yakından etkiliyor. Aşağıda yer alan burçlar ise, boyuyla posuyla asla mankenleri aratmıyor! sizde boyu posuyla mankenleri kıskandıran burçları merak ediyorsanız işte detaylar...
Karakterleri etkileyen burçlar, özellikle yükselen olarak kendilerini göstermeleri halinde fiziksel yapıyı da yakından etkiliyor. Aşağıda yer alan burçlar ise, boyuyla posuyla asla mankenleri aratmıyor! Peki, mankenleri bile kıskandıran fiziğe sahip burçlar hangisidir? İşte boy, pos, kaş, göz ne ararsan bulunan o burçlar…
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08 Haz 2022 - 23:48 - Burç Haberleri
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.