- 20 Haz 2022 - 08:59

20 Haziran 2022 (Bugün) Sigaraya Zam Geldi Mi? Sigara Zammı Sonrası Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatları Değişti Mi? İşte Zamlı Güncel Sigara Fiyatları...

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı alan sigaralara, bu zammın yansıtılıp yansıtılmayacağı nihayet belli oldu! Peki, 13 Haziran 2022 (Bugün) sigaraya zam geldi mi? İşte merak ettiğiniz sigara zammı ile ilgili detaylar...

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı alan sigaralara, bu zammın yansıtılıp yansıtılmayacağı nihayet belli oldu! Peki, 13 Haziran 2022 (Bugün) sigaraya zam geldi mi? Sigara zammı sonrası Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris fiyatları değişti mi? İşte 13 Haziran 2022 güncel sigara fiyatları...

13 Haziran 2022 (Bugün) Sigaraya Zam Geldi Mi?

Sigara tiryakileri tarafından sigara fiyatlarının son güncel durumu araştırılıyor.. Sigaraya gelen %10'luk ÖTV artışı ile beraber 0.71 lira olan asgari maktu vergi tutarı 0.79 liraya çıkmıştı. Sosyal medyada paylaşımlarında sigaraya 9 TL zam geleceği iddia edilirken, son fiyatlar da merak konusu oldu.

SİGARA SATIŞ FİYATI LİSTESİ 2022

Davidoff (Burgundy, Ivory, White - 29,00 TL
Davidoff C Line Blue - 26,00 TL
Bianca - 27,00 TL
Polo (Blue, Grey) 25,00 TL
West (Navy, Grey, White) 23,50 TL
West Grey SL (Uzun) 26,00 TL
Imperial Classic Red - 26,00 TL
Marlboro Roll 50: 27,00 TL
Marlboro Edge: 27,00 TL
Marlboro Touch: 28,00 TL
Marlboro: 29,00 TL
Parliament: 29,50 TL
L&M: 25,50 TL
Muratti: 27,00 TL
Muratti BLU: 26,00 TL
Lark: 26,00 TL
Chesterfield: 25,50 TL
Winston: 27 TL
Camel: 26 TL
LD: 25,5 TL
Kent Blue: 24,00
Kent Slims: 27 TL
Samsun 24,00 TL
Maltepe: 24,00 TL
Viceroy: 24,00 TL
Pall Mall: 24,00 TL

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20 Haz 2022 - 08:59 - Gündem

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