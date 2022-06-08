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08 Haz 2022 - 16:04

8 Haziran 2022 (Bugün) Sigaraya Zam Geldi Mi? Sigara Zammı Sonrası Marlboro, Parliament, Camel, BAT, JTI, Philip Morris Fiyatları Değişti Mi? İşte 8 Haziran 2022 Güncel Sigara Fiyatları...

Geçtiğimiz günlerde Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) zammı alan sigaralara, bu zammın yansıtılıp yansıtılmayacağı nihayet belli oldu! Peki, 8 Haziran 2022 (Bugün) sigaraya zam geldi mi? İşte merak ettiğiniz sigara zammı ile ilgili detaylar...