BİM Market’ten Dev İndirim! Temel Gıda Ürünlerinde Büyük Kampanya! Herkesin Sepeti Dolup Taşacak! İşte BİM 14 Haziran Aktüel Ürünleri.
Milyonlarca kişinin tercihi BİM yine çok ucuz çok kaliteli. Herkesin çok yakından takip ettiği BİM’in 14 Haziran 2022 Salı aktüeli yayınlandı. İşte evlerinizi dolduracak o indirimli ürünler.
Her ekonomiye hitap eden, uygun ve kaliteli ürünleriyle herkesin beğenisini kazanan BİM, yine cep dostu kampanyalarla evlere girmeye hazırlanıyor. Birçok kişinin tercihi olan BİM, gerek kaliteli ürünleri, gerek kampanyaları ile teknolojik, gıda, temizlik ve kozmetik ürünlerin satışında zirvede yer alıyor. Yaygın market zinciri BİM her il ve semtte kolay ulaşımı sayesinde herkesin göz bebeği konumunda. Her hafta yayınladığı aktüeller ile kapısında kuyruklar oluşan BİM’in 14 Haziran 2022 tarihli aktüeli de yayınlandı. İşte o aktüeller ve indirimli ürünler…
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08 Haz 2022 - 16:06 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.