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08 Haz 2022 - 16:15

Milli Voleybolcu Zehra Güneş’in Sevgilisi Eren Dişli Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Zehra Güneş İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Elde ettiği başarılar ve aldığı skorlar ile adını duyurmuş olan milli voleybolcu Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli ile ilgili romantik bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım ise, Eren Dişli’nin kim olduğunu ve ikili arasındaki yaş farkını yeniden gündeme getirdi. İşte Eren Dişli ile ilgili merak edilen tüm detaylar...