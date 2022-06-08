Milli Voleybolcu Zehra Güneş’in Sevgilisi Eren Dişli Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Zehra Güneş İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Elde ettiği başarılar ve aldığı skorlar ile adını duyurmuş olan milli voleybolcu Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli ile ilgili romantik bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım ise, Eren Dişli’nin kim olduğunu ve ikili arasındaki yaş farkını yeniden gündeme getirdi. İşte Eren Dişli ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Elde ettiği başarılar ve aldığı skorlar ile adını duyurmuş olan milli voleybolcu Zehra Güneş, sevgilisi Eren Dişli ile ilgili romantik bir paylaşım yaptı. Bu paylaşım ise, Eren Dişli’nin kim olduğunu ve ikili arasındaki yaş farkını yeniden gündeme getirdi. Peki, milli voleybolcu Zehra Güneş’in sevgilisi Eren Dişli kaç yaşında? Eren Dişli kimdir, aslen nereli? Eren Dişli ne iş yapıyor, mesleği ne? İşte, detaylar…
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08 Haz 2022 - 16:15 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.