- 08 Haz 2022 - 16:06 G: 08 Haz 2022 - 16:22

Kıvanç Tatlıtuğ’dan Skandal Babalık İtirafı! Geçtiğimiz Günlerde Kucağına Almıştı; Ortalık Karıştı! Meğer Biricik Oğlu…

Baba olduktan sonra ilk kez görüntülenen Kıvanç Tatlıtuğ, hayranlarının en çok merak ettiği sorulara yanıt verdi. Kurt Efe’nin kime benzediğini de açıklayan Kıvanç Tatlıtuğ, eşi Başak Dizer hakkında da önemli açıklamalarda bulundu! Peki, Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin oğlu Kurt Efe kime benziyor? Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti Kurt Efe’nin fotoğrafını yayınladı mı? İşte, detaylar…

Kurt Seyit ve Şura isimli dizinin setinde tanıştıktan sonra aşk yaşamaya başlayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 2016 yılında Fransa'nın başkenti Paris'te dünya evine girmişti. Ardından ilk çocuklarının haberini geçtiğimiz aylarda veren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, 15 Nisan günü Kurt Efe’nin doğumu ile ebeveyn oldu. Daha önce oğlu ile ilgili; “Diyorlar ki erkekler çocukları doğmadan babalık hissiyatına giremezler.

Bende tam tersi oldu. Başak'ın karnının büyüdüğünü hissediyorum. Karnı gözlerimin önünde büyürken benim o hissiyata girememem mümkün mü sence? Dönüşmeye başladım. Çekmiş olduğu sıkıntıyı kendi bedenimde hissetmeye başladım. Büyülü bir şey...” diyen Kıvanç Tatlıtuğ, bu kez Kurt Efe’nin kime benzediğini açıkladı!

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08 Haz 2022 - 16:06 - Magazin

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