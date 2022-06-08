“Üç Sezon Garanti” Deniyordu; Kanal Gözünün Yaşına Bakmadı! Final İpi Çekildi; Artık Bir Bölüm Bile Yayınlanmayacak! Neler Oluyor?
Birbirinden usta isimleri kamera karşısına geçiren Hakim dizisinin yeni sezon onayını alıp almadığını merak ile takip eden seyircisine ise, bugün dizinin yapım ekibi ve yayıncı kuruluştan kötü bir haber geldi! Peki, Hakim dizisi sezon finali mi final mi yapıyor? Hakim dizisi bitiyor mu, ne zaman bitiyor? Hakim dizisi ne zaman bitiyor, finali ne zaman? İşte, detaylar…
Limon Film imzalı olarak 4 Nisan 2022 tarihinden bu yana ATV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya devam eden Hakim dizisi, 2020 yapımı ABD dizisi olan Your Honor isimli diziden uyarlanarak, seyirci karşısına çıkarılıyordu. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur gibi birbirinden iddialı isimlerin paylaştığı ve pek çok ünlü ismin de bu usta dörtlüğe eşlik ettiği Hakim dizisinin ikinci sezona devam etmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Merak ile beklenilen haber geldi ve Hakim dizisi, seyircisine kötü haberi bu sabah verdi!
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08 Haz 2022 - 16:18 - Gündem
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.