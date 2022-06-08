“Üç Sezon Garanti” Deniyordu; Kanal Gözünün Yaşına Bakmadı! Final İpi Çekildi; Artık Bir Bölüm Bile Yayınlanmayacak! Neler Oluyor?

Limon Film imzalı olarak 4 Nisan 2022 tarihinden bu yana ATV ekranları aracılığıyla seyirci karşısına çıkmaya devam eden Hakim dizisi, 2020 yapımı ABD dizisi olan Your Honor isimli diziden uyarlanarak, seyirci karşısına çıkarılıyordu. Başrollerini Erdal Beşikçioğlu, Ebru Özkan, Uğur Yücel ve Yurdaer Okur gibi birbirinden iddialı isimlerin paylaştığı ve pek çok ünlü ismin de bu usta dörtlüğe eşlik ettiği Hakim dizisinin ikinci sezona devam etmesine neredeyse kesin gözüyle bakılıyordu. Merak ile beklenilen haber geldi ve Hakim dizisi, seyircisine kötü haberi bu sabah verdi!

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz…