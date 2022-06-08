- 08 Haz 2022 - 16:23 G: 08 Haz 2022 - 16:27

Survivor Nisa, Ogeday’a Tekmeyi Bastı! Yeni Aşkıyla Sarmaş Dolaş Halleri Mosmor Etti! Tüm Türkiye’nin Önünde Neredeyse Öpüşüyorlardı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa – Ogeday aşkında son dakika gelişmesi yaşandı! Ogeday’a tekmeyi basan Nisa Bölükbaşı, yeni aşkıyla sarmaş dolaş gözüktü. O hallerini görenler ise mosmor oldu! Birçok kişi sosyal medya üzerinden “Neredeyse öpüşeceklerdi! Bu nasıl bir samimiyet” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor All Star yarışmasında neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Mavi takım ve Kırmızı takım arasında gerçekleşen mücadelenin kazananı Kırmızı takım olmuştu. Evrim Keklik’in vedası ise yüreklerin sızlamasına neden olmuştu. Nisa ve Ogeday arasında krizler arka arkaya çıkmıştı! Nisa ise Ogeday’a resti çekerek; yeni aşkını resmen duyurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Haz 2022 - 16:23 Ankara- Yaşam

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