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08 Haz 2022 - 16:23

Survivor Nisa, Ogeday’a Tekmeyi Bastı! Yeni Aşkıyla Sarmaş Dolaş Halleri Mosmor Etti! Tüm Türkiye’nin Önünde Neredeyse Öpüşüyorlardı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da Nisa – Ogeday aşkında son dakika gelişmesi yaşandı! Ogeday’a tekmeyi basan Nisa Bölükbaşı, yeni aşkıyla sarmaş dolaş gözüktü. O hallerini görenler ise mosmor oldu! Birçok kişi sosyal medya üzerinden “Neredeyse öpüşeceklerdi! Bu nasıl bir samimiyet” yorumlarında bulundu! Peki, Survivor All Star yarışmasında neler oluyor?