İbrahim Tatlıses Cephesinde Yıkım Yaşanıyor! “Evleneceğim Kadın” Demişti; Flaş Karar Olay Oldu! Meğer İkili…

Bir süredir ilişkileri ile gündeme damga vuran İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya çiftinden kötü haber geldi. İkili yollarını ayırdıklarını duyururken; İbrahim Tatlıses’in Gülçin Karakaya ile ilgili o sözleri, herkesin ağzını adeta açık bıraktı! Peki, İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya hala birlikte mi? İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya ayrıldı mı? İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya neden ayrıldı? İşte, detaylar…

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