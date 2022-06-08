İbrahim Tatlıses Cephesinde Yıkım Yaşanıyor! “Evleneceğim Kadın” Demişti; Flaş Karar Olay Oldu! Meğer İkili…
Bir süredir ilişkileri ile gündeme damga vuran İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya çiftinden kötü haber geldi. İkili yollarını ayırdıklarını duyururken; İbrahim Tatlıses’in Gülçin Karakaya ile ilgili o sözleri, herkesin ağzını adeta açık bıraktı! İşte İbrahim Tatlıses ile ilgili merak edilen tüm detaylar...
Bir süredir ilişkileri ile gündeme damga vuran İbrahim Tatlıses ve Gülçin Karakaya çiftinden kötü haber geldi. İkili yollarını ayırdıklarını duyururken; İbrahim Tatlıses’in Gülçin Karakaya ile ilgili o sözleri, herkesin ağzını adeta açık bıraktı! Peki, İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya hala birlikte mi? İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya ayrıldı mı? İbrahim Tatlıses ile Gülçin Karakaya neden ayrıldı? İşte, detaylar…
Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...
08 Haz 2022 - 16:27 - Magazin
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.
Şimdi oturum açın, her yorumda isim ve e.posta yazma zahmetinden kurtulun. Oturum açmak için bir hesabınız yoksa, oluşturmak için buraya tıklayın.
Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.