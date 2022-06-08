- 08 Haz 2022 - 16:33 G: 08 Haz 2022 - 16:40

Acı Hayat Dizisinde Ünlenmişti; Son Hali Şok Etti! Ölüm Sessizliğini Çok Fena Bozdu; Görenler Dondu Kaldı! Instagram, Twitter, Youtube…

Döneminde reyting rekorları kıran Acı Hayat dizisinde canlandırdığı Nermin karakteriyle adeta hafızalara kazınan Selin Demiratar, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Bir süredir sakin bir hayat yaşayan Selin Demiratar’ın son hali görenleri adeta şaşkınlıktan deliye döndürürken; ünlü oyuncunun şimdilerde ne yaptığı da büyük bir merak konusu haline geldi! İşte Selin Demiratar ile ilgili son detaylar...

Döneminde reyting rekorları kıran Acı Hayat dizisinde canlandırdığı Nermin karakteriyle adeta hafızalara kazınan Selin Demiratar, yıllar sonra yeniden ortaya çıktı. Bir süredir sakin bir hayat yaşayan Selin Demiratar’ın son hali görenleri adeta şaşkınlıktan deliye döndürürken; ünlü oyuncunun şimdilerde ne yaptığı da büyük bir merak konusu haline geldi! Peki, Selin Demiratar nasıl bir değişim geçirdi? Selin Demiratar’ın son hali nasıl? Selin Demiratar şimdi ne yapıyor? İşte, detaylar…

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08 Haz 2022 - 16:33 - Magazin

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