Survivor Adem – Atakan Kavgasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yapım Ekibi Devreye Girmese… Ekranlarda %10’u Bile Gösterilmemiş…

Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının bir bölümünde Adem ile Atakan arasında çıkan kavga güne damgasını vurmuştu. Kavganın detaylarını konseyde alan Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacıları ve Acun Ilıcalı, olayın arka perdesini gözler önüne serdi. Öte yandan Atakan ve Adem’in bu kavga nedeniyle Survivor All Star 2022 yarışmasından gidip gitmeyeceği de belli oldu. Peki, Survivor All Star 2022 yarışması Adem ve Atakan neden kavga etti? Survivor All Star 2022 yarışmasından Adem ve Atakan diskalifiye oldu mu, olacak mı? İşte, detaylar..

