Survivor Adem – Atakan Kavgasının Perde Arkası Ortaya Çıktı! Yapım Ekibi Devreye Girmese… Ekranlarda %10’u Bile Gösterilmemiş…
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının bir bölümünde Adem ile Atakan arasında çıkan kavga güne damgasını vurmuştu. Kavganın detaylarını konseyde alan Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacıları ve Acun Ilıcalı, olayın arka perdesini gözler önüne serdi. İşte büyük ses getiren kavganın detayları...
Geçtiğimiz günlerde yayınlanan Survivor All Star 2022 yarışmasının bir bölümünde Adem ile Atakan arasında çıkan kavga güne damgasını vurmuştu. Kavganın detaylarını konseyde alan Survivor All Star 2022 yarışmasının yarışmacıları ve Acun Ilıcalı, olayın arka perdesini gözler önüne serdi. Öte yandan Atakan ve Adem’in bu kavga nedeniyle Survivor All Star 2022 yarışmasından gidip gitmeyeceği de belli oldu. Peki, Survivor All Star 2022 yarışması Adem ve Atakan neden kavga etti? Survivor All Star 2022 yarışmasından Adem ve Atakan diskalifiye oldu mu, olacak mı? İşte, detaylar..
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08 Haz 2022 - 16:43 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.