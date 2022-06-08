Müge Anlı Göbek Atacak, Halay Çekecek! Sonunda Bir Tanesinden Daha Kurtuldu! “Artık Yapmayacağım” Dedi, İpini Kesti!

FOX TV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Fulya ile Umudun Olsun programının seyircisine bugün yayıncı kuruluştan ve programın sunucusu Fulya Öztürk’ten kötü bir haber geldi. Faili meçhul cinayetleri aydınlatmada oldukça başarılı bir iş ortaya koyan Fulya ile Umudun Olsun programı, iyi reytinglere rağmen bitme kararı aldı. Kararın nedenini ise Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu açıkladı. Peki, Fulya ile Umudun Olsun yayından kalkıyor mu, bitiyor mu? Fulya ile Umudun Olsun ne zaman, neden bitiyor? Fulya Öztürk, neden programı yapmayacak? İşte, detaylar…



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