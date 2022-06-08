Müge Anlı Göbek Atacak, Halay Çekecek! Sonunda Bir Tanesinden Daha Kurtuldu! “Artık Yapmayacağım” Dedi, İpini Kesti!
FOX TV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Fulya ile Umudun Olsun programının seyircisine bugün yayıncı kuruluştan ve programın sunucusu Fulya Öztürk’ten kötü bir haber geldi. Faili meçhul cinayetleri aydınlatmada oldukça başarılı bir iş ortaya koyan Fulya ile Umudun Olsun programı, iyi reytinglere rağmen bitme kararı aldı. İşte detaylar...
FOX TV ekranlarından seyirci karşısına çıkan Fulya ile Umudun Olsun programının seyircisine bugün yayıncı kuruluştan ve programın sunucusu Fulya Öztürk’ten kötü bir haber geldi. Faili meçhul cinayetleri aydınlatmada oldukça başarılı bir iş ortaya koyan Fulya ile Umudun Olsun programı, iyi reytinglere rağmen bitme kararı aldı. Kararın nedenini ise Fulya ile Umudun Olsun programının sunucusu açıkladı. Peki, Fulya ile Umudun Olsun yayından kalkıyor mu, bitiyor mu? Fulya ile Umudun Olsun ne zaman, neden bitiyor? Fulya Öztürk, neden programı yapmayacak? İşte, detaylar…
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08 Haz 2022 - 16:53 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.