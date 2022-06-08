Serenay Sarıkaya Açıldı Saçıldı; Fransa’yı Ayağa Kaldırdı! İp Askılı Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Bakmalara Doyulmadı; Vücut Şov Yaptı!

Uzun bir süredir ekranlarda bulunmayan Serenay Sarıkaya, daha çok reklam işlerinde boy gösteriyor. Yıldızı her yıl daha çok parlayan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, lüks bir markanın daveti üzerine ülke değiştirmek zorunda kaldı. Fransa’dan nefes kesen paylaşımlarda bulunan Serenay Sarıkaya, akılları başlardan aldı!

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