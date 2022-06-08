Serenay Sarıkaya Açıldı Saçıldı; Fransa’yı Ayağa Kaldırdı! İp Askılı Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Bakmalara Doyulmadı; Vücut Şov Yaptı!
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya resmen açıldı saçıldı! Fransa’ya özel davet alarak giden güzel oyuncunun pozları ülkeyi ayağa kaldırdı. İp askılı elbisesiyle nefesleri kesen Serenay Sarıkaya, göğüs dekoltesiyle yaktı yıktı. İşte Serenay Sarıkaya’dan bakmalara doyum olmayan vücut şov!
Uzun bir süredir ekranlarda bulunmayan Serenay Sarıkaya, daha çok reklam işlerinde boy gösteriyor. Yıldızı her yıl daha çok parlayan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, lüks bir markanın daveti üzerine ülke değiştirmek zorunda kaldı. Fransa’dan nefes kesen paylaşımlarda bulunan Serenay Sarıkaya, akılları başlardan aldı!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.