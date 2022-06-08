- 08 Haz 2022 - 16:58

Serenay Sarıkaya Açıldı Saçıldı; Fransa’yı Ayağa Kaldırdı! İp Askılı Elbisesiyle Nefesleri Kesti! Bakmalara Doyulmadı; Vücut Şov Yaptı!

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Serenay Sarıkaya resmen açıldı saçıldı! Fransa’ya özel davet alarak giden güzel oyuncunun pozları ülkeyi ayağa kaldırdı. İp askılı elbisesiyle nefesleri kesen Serenay Sarıkaya, göğüs dekoltesiyle yaktı yıktı. İşte Serenay Sarıkaya’dan bakmalara doyum olmayan vücut şov!

Uzun bir süredir ekranlarda bulunmayan Serenay Sarıkaya, daha çok reklam işlerinde boy gösteriyor. Yıldızı her yıl daha çok parlayan başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya, lüks bir markanın daveti üzerine ülke değiştirmek zorunda kaldı. Fransa’dan nefes kesen paylaşımlarda bulunan Serenay Sarıkaya, akılları başlardan aldı!

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08 Haz 2022 - 16:58 Ankara- Yaşam

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