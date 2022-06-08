- 08 Haz 2022 - 22:05

Esra Erol Yaprak Gibi Titriyor! 9 Yıl Sonra İlk Kez Böyle Bir Şey Yaşandı, ATV Biletini Kesti! Müge Anlı’nın İsteği Tuz Biber Oldu…

ATV ekranlarının en sevilen isimlerinden biri olan Esra Erol, milyonların yüreğine indirdi. Yaprak gibi titreyen Esra Erol, 9 yıl sonra ilk kez böyle bir çakılma yaşadı! ATV kanalıyla yollarını ayıracağı konuşulurken; gelen bu darbe milyonları ayağa kaldırdı! Müge Anlı’nın isteği ise yaşanan olayın yanında tuz biber kaldı! Peki, neler oluyor?

Programda ele aldığı olaylarla magazin ve sosyal medya dünyasını sallayan Esra Erol, gönüllerde ise taht kurmuş durumda! Evlendirme programlarıyla milyonların hayatına giren Esra Erol, evlendirme programlarının RTÜK tarafından yayından kaldırılmasıyla birlikte Müge Anlı ile Tatlı Sert gibi bir program yaparak sevenlerinin karşısına çıkmıştı. Yıllardır başarıyla sevenlerinin karşısına çıkan Esra Erol, öyle bir çakılma yaşadı ki, ağızlar yarım metre açık kaldı! Peki, ATV ile yol ayrımında olan Esra Erol’un başına ne geldi?

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08 Haz 2022 - 22:05 Ankara- Yaşam

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