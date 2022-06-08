Alparslan Büyük Selçuklu Dizisinde Ortalık Karıştı! Başrol Krizinden Sonra Bir de Bu! Gören, Duyan Yıkılıyor! Meğer Perde Arasında…

Geçtiğimiz haftalarda sezon finali ile kısa bir araya çıkan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinden başrol oyuncusu Fahriye Evcen’in ayrılması büyük bir yankı uyandırmıştı. İkinci sezon için hazırlıklara başlayan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, Fahriye Evcen’in yerine koyacağı ismi buldu. Üç yeni isim ile anlaşan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni oyuncularına dair ilk açıklama yapımcı Emre Konuk’tan geldi. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu dizisi, ikinci sezon ne zaman başlıyor? Alparslan Büyük Selçuklu dizisine yeni katılan oyuncular kim? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Fahriye Evcen ikinci sezonda olacak mı? İşte, detaylar…