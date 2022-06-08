- 08 Haz 2022 - 22:06

Gönül Dağı Dizisine Dilek Yeniden Giriyor! Senaryo Değişimi Renkten Renge Soktu; Meğer Her Şey… Senarist İmzayı Attırdı!

Trt1 ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Gönül Dağı’nda büyük bomba patlak verdi. Dilek karakterine hayat veren Gülsim Ali İlhan’ın yeniden diziye döneceği gündeme bomba gibi düştü. Senaryonun değişimiyse görenlerin renkten renge girmesine neden oldu! 3. sezonun ilk senaryosu ortaya çıkınca ağızlar açık kaldı! İşte merak edilen tüm detaylar…

Başrollerinde Berk Atan, Gülsim Ali İlhan, Ecem Özkaya, Nazlı Pınar Kaya, Semih Ertürk, Cahit Süvarioğlu ve Hazal Çağlar gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Gönül Dağı dizisinin son bölümü geçtiğimiz haftalarda Cumartesi günü ekranlara gelmişti. Sezon finali yapan dizide seyircileri derinden üzen bir gelişme yaşanmıştı. Şimdi ise büyük Dilek’in yeniden diziye gireceği ortaya çıktı! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Haz 2022 - 22:06 Ankara- Yaşam

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