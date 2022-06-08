- 08 Haz 2022 - 21:58

Mehmet Ali Erbil’in Kızının Gözü Babasını Görmüyor! Yorumları Kapatıp Öyle Bir Paylaşımda Bulundu Ki… “Vay Maşallah!”

Her an takipçileriyle iletişim içerisinde olan Yasmin Erbil, şimdi de tatile çıktı. Tatilinden her bir karesini takipçileriyle ile paylaşan Yasmin Erbil, son fotoğrafını yorumlara kapatınca sosyal medya birden karıştı. Ünlü ismin neden yorumlara kapatma özelliğini kullandığı merak edilirken; yapılan bu hareketin arka perdesi de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı! İşte Yasmin Erbil ile ilgili son detaylar...

Her an takipçileriyle iletişim içerisinde olan Yasmin Erbil, şimdi de tatile çıktı. Tatilinden her bir karesini takipçileriyle ile paylaşan Yasmin Erbil, son fotoğrafını yorumlara kapatınca sosyal medya birden karıştı. Ünlü ismin neden yorumlara kapatma özelliğini kullandığı merak edilirken; yapılan bu hareketin arka perdesi de yavaş yavaş ortaya çıkmaya başladı! Peki, Mehmet Ali Erbil’in kızı Yasmin Erbil ne paylaştı? Yasmin Erbil nasıl bir paylaşım yaptı? Yasmin Erbil yorumları neden kapattı? İşte, detaylar…

08 Haz 2022 - 21:58 - Magazin

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