- 08 Haz 2022 - 22:06

Survivor Atakan Hakkında Duyulmamış, Görülmemiş Gerçek! Mahkeme Detayı Milyonları Titretti! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Avatar Atakan, milyonları şok içerisinde bıraktı. Duyulmamış ve görülmemiş bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte sevenleri gözyaşlarını boğdu! Mahkeme detayı ise sosyal medyada yankı uyandırıldı ve sevenlerinin ağzını yarım metre açık bıraktı! Peki, Avatar Atakan hakkında çıkan gerçek neydi?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Anneler Günü’nde ekranlarda olan Survivor yarışmasında ödülü kazanan takım annesinden gelen el yapımı yemekleri yiyecekti. Survivor Atakan Arslan ise o sırada Murat Ceylan’a yürekleri yakıp yıkacak bir açıklamada bulunmuştu. Peki, Survivor yarışmasında neler oluyor?

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08 Haz 2022 - 22:06 Ankara- Yaşam

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