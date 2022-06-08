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08 Haz 2022 - 22:06

Survivor Atakan Hakkında Duyulmamış, Görülmemiş Gerçek! Mahkeme Detayı Milyonları Titretti! Ağızlar Yarım Metre Açık Kaldı…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da adını bir kez daha duyuran Avatar Atakan, milyonları şok içerisinde bıraktı. Duyulmamış ve görülmemiş bir gerçeğin ortaya çıkmasıyla birlikte sevenleri gözyaşlarını boğdu! Mahkeme detayı ise sosyal medyada yankı uyandırıldı ve sevenlerinin ağzını yarım metre açık bıraktı! Peki, Avatar Atakan hakkında çıkan gerçek neydi?