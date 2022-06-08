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08 Haz 2022 - 22:06

Alişan’ın Eşi Buse Varol Gönül Dağı Dizisine Girdiği Gibi Çıkarıldı! “Diziden Soğutacaksınız Anlaşılan!” Alişan Ağırlığını Koymuştu Ama…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, iddialara göre Gönül Dağı dizisine katılacaktı. Diziye girdiği gibi çıkarılan Buse Varol, sosyal medyayı salladı! Birçok kişi Gönül Dağı dizisine Buse Varol’un gireceğini duyunca; “Diziden soğutacaksınız anlaşılan” demişti ki, bomba haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…