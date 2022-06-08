Alişan’ın Eşi Buse Varol Gönül Dağı Dizisine Girdiği Gibi Çıkarıldı! “Diziden Soğutacaksınız Anlaşılan!” Alişan Ağırlığını Koymuştu Ama…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Alişan’ın eşi Buse Varol, iddialara göre Gönül Dağı dizisine katılacaktı. Diziye girdiği gibi çıkarılan Buse Varol, sosyal medyayı salladı! Birçok kişi Gönül Dağı dizisine Buse Varol’un gireceğini duyunca; “Diziden soğutacaksınız anlaşılan” demişti ki, bomba haber geldi! İşte merak edilen tüm detaylar…
Geçtiğimiz aylarda Buse Varol, bölgesel incelme işlemi yaptırarak; yeni dizisine 0 beden girmek istediğini açıklamıştı. Başarılı oyuncu birkaç ay içerisinde doğum kilolarından kurtulmuştu. 40 bedenden kısa sürede 34 bedene kadar düşen Buse Varol, adeta yeniden doğmuştu. Setlere yavaş yavaş katılmaya başlayan Buse Varol’un Gönül Dağı dizisinde yer alacağı iddiaları gündemi sallayıp geçmişti ki, gelen son dakika haberi ağızları açık bıraktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.