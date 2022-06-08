- 08 Haz 2022 - 22:06

Survivor’da Kaptanlık Oyununu Kazanan İsimler İfşa Edildi! Acun Tüm Elemanları Kovdu; 116. İfşa Binlerce Kişiyi İşinden Etti! O İsimler…

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’da şok bir ifşa daha yayıldı! Kaptanlık oyununu kazanan isimler ortaya çıkarken; Acun Ilıcalı’nın yayılan 116. ifşadan sonra binlerce Acun Medya çalışanlarını işinden ettiğini ve kovduğu yönünde iddialar ortaya çıktı! Peki, Survivor All Star yarışmasının kazana iki kaptan ismi kimler oldu?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Bir eleme konseyinin bir de ödül oyununun oynandığı yarışmada ortalık yine karışmıştı. Kırmızı takımın oyunu kazanmasının ardından eleme konseyinde ise Evrim Keklik, en düşük SMS alarak hayallerine veda eden isim olmuştu. Rekor SMS aldığı bilinen Evrim Keklik’in vedasının ardından takımların yeniden karma bir hale getirilmesi için çalışmalar başladı. Yeni bölümü Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinden sonra yayınlanacak olan Survivor’da kaptanlığı kazanan isim belli oldu! İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Haz 2022 - 22:06 Ankara- Yaşam

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