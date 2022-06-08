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08 Haz 2022 - 22:07

Şeyma Subaşı Sadece İç Çamaşırlarıyla Poz Verince Olay Oldu! “Boyun Kadar Çocuğun Var” Instagram Alev Alev Yanıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, iç çamaşırlı pozlarıyla olay üzerine olay yarattı. Ne bir gömlek, ne bir tişört giyen Şeyma Subaşı, sadece iç çamaşırlarıyla poz verince tepkiler arka arkaya yağmaya başladı! Instagram’ı alev alev yakan Şeyma Subaşı’ya “Boyun kadar çocuğun var” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…