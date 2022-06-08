Şeyma Subaşı Sadece İç Çamaşırlarıyla Poz Verince Olay Oldu! “Boyun Kadar Çocuğun Var” Instagram Alev Alev Yanıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Şeyma Subaşı, iç çamaşırlı pozlarıyla olay üzerine olay yarattı. Ne bir gömlek, ne bir tişört giyen Şeyma Subaşı, sadece iç çamaşırlarıyla poz verince tepkiler arka arkaya yağmaya başladı! Instagram’ı alev alev yakan Şeyma Subaşı’ya “Boyun kadar çocuğun var” yorumları yapıldı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Ilıcalı’yla olan 8 yıllık ilişkisiyle ününe ün katan Şeyma Subaşı, gündemin düşmek bilmeyen isimleri arasında yerini alıyor. En son Mısırlı sevgilisi Meedo’yla nişan atan Şeyma Subaşı, sosyal medya üzerinden yapmış olduğu son paylaşımla milyonları ikiye böldü. Hem etkileri, hem de tepkileri alan Şeyma Subaşı, sadece iç çamaşırı giyerek görenleri çılgına çevirdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.