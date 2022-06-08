- 08 Haz 2022 - 22:07

Bir Zamanlar Çukurova Dizisinden Demir Yaman Kararı! Final Bölümü İçin Rekor Fiyat Çekildi; Gümbür Gümbür Geliyor… “Sonunda Yiğidimiz!”

ATV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Bir Zamanlar Çukurova’da Demir Yaman karakterine hayat veren Murat Ünalmış için karar çıktı! Final bölümü için rekor bir teklif alan Murat Ünalmış, çekimler için hazırlıklara başladı. Gümbür gümbür geri geldiği ortaya çıkan Murat Ünalmış, görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! İşte milyonlara “Sonunda be yiğidimiz” dedirten o olay…

Başrollerinde Hilal Altınbilek ve Furkan Palalı gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Bir Zamanlar Çukurova dizisi, Perşembe akşamlarının yıldızı haline gelmişti. Her bölümü büyük bir keyifle izlenen Bir Zamanlar Çukurova dizisine Demir Yaman karakterinin yeniden döneceğine dair iddialar gündemi sallamıştı ama sonunda gerçekler ortaya çıktı!

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08 Haz 2022 - 22:07 Ankara- Yaşam

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