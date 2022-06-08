Baba Dizisinin Büşra’sından Dehşete Düşüren Pozlar! İç Çamaşırı Giymedi; Sırtıyla Büyüledikçe Büyüledi! “Yandık Be Kadın!”

Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Baba dizisi, yayınlanan son bölümüyle birlikte ekranlara kısa bir ara vermişti. Eylül ayına kadar ekranlarda olmayacak olan Baba dizisinin sezon finali ise kafaları allak bullak ederek son noktayı koymuştu. Baba dizisinde hayat verdiği Büşra karakteriyle kalplerde yer edinen Özge Yağız’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iç çamaşırsız paylaşım görenlerin yüreklerini hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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