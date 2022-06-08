- 08 Haz 2022 - 22:34 G: 08 Haz 2022 - 22:39

Baba Dizisinin Büşra’sından Dehşete Düşüren Pozlar! İç Çamaşırı Giymedi; Sırtıyla Büyüledikçe Büyüledi! “Yandık Be Kadın!”

Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Baba’da Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız, milyonları şok içerisinde bırakıt. Dehşete düşüren bir paylaşımda bulunan Özge Yağız, iç çamaşırı giymeyince olanlar oldu! Sırtıyla büyüleyen Özge Yağız’a hayranları ise “Yandık be kadın” yorumlarında bulundular! İşte Baba dizisinin güzel oyuncusu Özge Yağız’dan gelen nefes kesici pozlar…

Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve  Haluk Bilginer gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Baba dizisi, yayınlanan son bölümüyle birlikte ekranlara kısa bir ara vermişti. Eylül ayına kadar ekranlarda olmayacak olan Baba dizisinin sezon finali ise kafaları allak bullak ederek son noktayı koymuştu. Baba dizisinde hayat verdiği Büşra karakteriyle kalplerde yer edinen Özge Yağız’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iç çamaşırsız paylaşım görenlerin yüreklerini hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…

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08 Haz 2022 - 22:34 Ankara- Yaşam

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Baba Dizisinin Büşra’sından Dehşete Düşüren Pozlar! İç Çamaşırı Giymedi; Sırtıyla Büyüledikçe Büyüledi! “Yandık Be Kadın!” mask
Baba Dizisinin Büşra’sından Dehşete Düşüren Pozlar! İç Çamaşırı Giymedi; Sırtıyla Büyüledikçe Büyüledi! “Yandık Be Kadın!”
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