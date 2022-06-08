Baba Dizisinin Büşra’sından Dehşete Düşüren Pozlar! İç Çamaşırı Giymedi; Sırtıyla Büyüledikçe Büyüledi! “Yandık Be Kadın!”
Show TV ekranlarının en sevilen dizilerinden biri olan Baba’da Büşra karakterine hayat veren Özge Yağız, milyonları şok içerisinde bırakıt. Dehşete düşüren bir paylaşımda bulunan Özge Yağız, iç çamaşırı giymeyince olanlar oldu! Sırtıyla büyüleyen Özge Yağız’a hayranları ise “Yandık be kadın” yorumlarında bulundular! İşte Baba dizisinin güzel oyuncusu Özge Yağız’dan gelen nefes kesici pozlar…
Başrollerinde Tolga Sarıtaş ve Haluk Bilginer gibi birbirinden başarılı oyuncuların bulunduğu Baba dizisi, yayınlanan son bölümüyle birlikte ekranlara kısa bir ara vermişti. Eylül ayına kadar ekranlarda olmayacak olan Baba dizisinin sezon finali ise kafaları allak bullak ederek son noktayı koymuştu. Baba dizisinde hayat verdiği Büşra karakteriyle kalplerde yer edinen Özge Yağız’ın sosyal medya üzerinden yapmış olduğu iç çamaşırsız paylaşım görenlerin yüreklerini hoplattı. İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.