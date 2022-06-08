Anasayfa/

Foto Galeri/

08 Haz 2022 - 22:52

Survivor Evrim’e Hayatının Darbesi Geldi! Akılların Ucundan Geçmezdi; Hiç Kimse Tarafından Böyle Rencide Edilmedi! Neler Oluyor?

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Evrim Keklik’e hayatının darbesi geldi. Akılların ucundan bile geçmezdi ama Hikmet Tuğsuz cephesinden bombalar arka arkaya patladı. Kimse tarafından bu denli rencide edilmeyen Evrim Keklik sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…