Survivor Evrim’e Hayatının Darbesi Geldi! Akılların Ucundan Geçmezdi; Hiç Kimse Tarafından Böyle Rencide Edilmedi! Neler Oluyor?
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor’dan elenen Evrim Keklik’e hayatının darbesi geldi. Akılların ucundan bile geçmezdi ama Hikmet Tuğsuz cephesinden bombalar arka arkaya patladı. Kimse tarafından bu denli rencide edilmeyen Evrim Keklik sosyal medyaya damgasını vurdu! İşte merak edilen tüm detaylar…
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Nisa Bölükbaşı, Evrim Keklik, Anıl Berk Baki ve Hikmet Tuğsuz potasından elenen isim Evrim Keklik olmuştu. Evrim Keklik’in elenmesinin ardından Hikmet Tuğsuz’un ailesi, Evrim Keklik’i yorumlara göre yerden yere vurdu!
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.