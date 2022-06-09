Eski Manken Şenol İpek Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Çağla Şıkel İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…

Geçmişte manken Çağla Şıkel’den aldığı “Tostumu yedim bekliyorum” mesajı ile hafızalara kazınan ve döneminin en sansasyonel magazin olaylarına adı karışan Şenol İpek, uzunca bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. Katıldığı bir programda o mesaja ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Şenol İpek, konunun üzerindeki sır perdesini yıllar sonra araladı. Bu aralama ise, Şenol ipek’in kim olduğunu merak ettirdi! Peki, eski manken Şenol İpek kaç yaşında? Şenol İpek kimdir, aslen nereli? Şenol İpek şimdi ne yapıyor, evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…

Foto Haber ve Resimleri Görmek İçin Diğer Sayfaya Geçiniz...