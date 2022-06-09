Eski Manken Şenol İpek Bakın Kaç Yaşındaymış? Duyan Şaştı Kaldı! Çağla Şıkel İle Arasındaki Yaş Farkı Dikkat Çekti! Meğer…
Geçmişte manken Çağla Şıkel’den aldığı “Tostumu yedim bekliyorum” mesajı ile hafızalara kazınan ve döneminin en sansasyonel magazin olaylarına adı karışan Şenol İpek, uzunca bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. Katıldığı bir programda o mesaja ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Şenol İpek ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Geçmişte manken Çağla Şıkel’den aldığı “Tostumu yedim bekliyorum” mesajı ile hafızalara kazınan ve döneminin en sansasyonel magazin olaylarına adı karışan Şenol İpek, uzunca bir aranın ardından yeniden ekranlara döndü. Katıldığı bir programda o mesaja ilişkin önemli açıklamalarda bulunan Şenol İpek, konunun üzerindeki sır perdesini yıllar sonra araladı. Bu aralama ise, Şenol ipek’in kim olduğunu merak ettirdi! Peki, eski manken Şenol İpek kaç yaşında? Şenol İpek kimdir, aslen nereli? Şenol İpek şimdi ne yapıyor, evli mi, eşi kim? İşte, detaylar…
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09 Haz 2022 - 09:29 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.