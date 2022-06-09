Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Selin karakteri ile hafızalara kazınan ve oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de söz ettiren Oya Okar, şimdilerde Arka Sokaklar dizisinden aldığı para ile dudakları uçuklatır hale geldi. Kazancından daha önce rol aldığı dizilere kadar Arka Sokaklar izleyicisinin yakın markajında olan Oya Okar, bakın ne kadar kazanıyor çıktı! Peki, Arka Sokaklar'ın 'Selin'i Oya Okar kimdir, nasıl ünlü oldu? Oya Okar kaç yaşında, aslen nereli, ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…

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