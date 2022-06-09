Arka Sokaklar'ın 'Selin'i Oya Okar Kimdir, Nasıl Ünlü Oldu? Oya Okar Kaç Yaşında, Aslen Nereli, Ne Kadar Kazanıyor?
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Selin karakteri ile hafızalara kazınan ve oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de söz ettiren Oya Okar, şimdilerde Arka Sokaklar dizisinden aldığı para ile dudakları uçuklatır hale geldi. Kazancından daha önce rol aldığı dizilere kadar Arka Sokaklar izleyicisinin yakın markajında olan Oya Okar ile ilgili merak edilen tüm detaylar haberimizde...
Arka Sokaklar dizisinde canlandırdığı Selin karakteri ile hafızalara kazınan ve oyunculuk performansı kadar güzelliğiyle de söz ettiren Oya Okar, şimdilerde Arka Sokaklar dizisinden aldığı para ile dudakları uçuklatır hale geldi. Kazancından daha önce rol aldığı dizilere kadar Arka Sokaklar izleyicisinin yakın markajında olan Oya Okar, bakın ne kadar kazanıyor çıktı! Peki, Arka Sokaklar'ın 'Selin'i Oya Okar kimdir, nasıl ünlü oldu? Oya Okar kaç yaşında, aslen nereli, ne kadar kazanıyor? İşte, detaylar…
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09 Haz 2022 - 09:44 - Magazin
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.