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09 Haz 2022 - 10:29

Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Kurtlar Sofrasına Döndü! Kanlı Bıçaklı Oldular; Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni takımların kurulmasıyla birlikte Ünlüler takımı adeta kurtlar sofrasına döndü! Kanlı bıçaklı kavga eden Ünlüler takımının o hallerini sadece seyirciler değil, Acun Ilıcalı bile hayretler içerisinde izledi! Peki, neler oluyor?