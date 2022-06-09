- 09 Haz 2022 - 10:29

Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Kurtlar Sofrasına Döndü! Kanlı Bıçaklı Oldular; Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… “Yok Artık!”

Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni takımların kurulmasıyla birlikte Ünlüler takımı adeta kurtlar sofrasına döndü! Kanlı bıçaklı kavga eden Ünlüler takımının o hallerini sadece seyirciler değil, Acun Ilıcalı bile hayretler içerisinde izledi! Peki, neler oluyor?

Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinden sonra ekranlara gelen All Star yarışmasında önce takım kaptanlarının mücadelesi daha sonra ise ilk dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Nagihan kadınlar arasından kaptan çıkarken; erkeklerde ise Avatar Atakan kaptan olmuştu. Takımların kurulmasıyla birlikte Ünlüler takımı adeta birbirine girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…

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09 Haz 2022 - 10:29 Ankara- Yaşam

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