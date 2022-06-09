Survivor Yarışmasında Ünlüler Takımı Kurtlar Sofrasına Döndü! Kanlı Bıçaklı Oldular; Acun Ilıcalı Bile Hayretler İçerisinde… “Yok Artık!”
Tv8 ekranlarının en sevilen yarışmalarından biri olan Survivor yarışmasında heyecan kaldığı yerden devam ediyor. Yeni takımların kurulmasıyla birlikte Ünlüler takımı adeta kurtlar sofrasına döndü! Kanlı bıçaklı kavga eden Ünlüler takımının o hallerini sadece seyirciler değil, Acun Ilıcalı bile hayretler içerisinde izledi! Peki, neler oluyor?
Acun Medya tarafından ekranlara gelen Survivor All Star yarışmasının son bölümü dün akşam ekranlara gelmişti. Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinden sonra ekranlara gelen All Star yarışmasında önce takım kaptanlarının mücadelesi daha sonra ise ilk dokunulmazlık oyunu oynanmıştı. Nagihan kadınlar arasından kaptan çıkarken; erkeklerde ise Avatar Atakan kaptan olmuştu. Takımların kurulmasıyla birlikte Ünlüler takımı adeta birbirine girdi! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.