Meteoroloji'den Ankara İçin Uyarılar peş peşe geliyor! Ankara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı Devam Ediyor! Yağışlar Dinmeden Artacak! İşte Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu Tahminleri.

Ankara bu yıl sert bir kış geçirmesinin ardından sıcak havalar kendisini belli etmişti. 30 derecelere kadar yükselen hava ısılarına yağmurlar tarafından dur denildi. Hafta boyunca yağışlı geçeceği ise Meteoroloji tarafından önceden belirtilmişti. Hava ısısının biraz daha dengelenmesi beklenirken şiddetli sağanak yağışlar ve seller sebebiyle can ve mal kaybı yaşanmaması için Ankara halkı Meteoroloji tarafından uyarılmıştı. Ancak şiddetli yağışlar beklenmedik durumlara da yol açtı. İşte Meteoroloji’nin dikkat çektiği haftanın geri kalan günleri ile ilgili hava durumu tahmini.

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