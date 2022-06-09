Meteoroloji'den Ankara İçin Uyarılar peş peşe geliyor! Ankara'da Kuvvetli Sağanak Uyarısı Devam Ediyor! Yağışlar Dinmeden Artacak! İşte Ankara İçin 5 Günlük Hava Durumu Tahminleri.
Zorlu kış aylarını geride bırakan Ankaralılar için güneşli günler gecikmemişti. Güneşli seyreden günlere ise bahar yağmurları gölge düşürdü. Sıcaklık düşüşlerinde anormal bir durum gözlenmezken, şiddetli ve gök gürültülü yağışlar hafta boyu Ankara’yı esir almaya başladı. Peki yağışlı havalar ne kadar devam edecek? İşte Ankara için 5 günlük hava durumu tahmini.
Ankara bu yıl sert bir kış geçirmesinin ardından sıcak havalar kendisini belli etmişti. 30 derecelere kadar yükselen hava ısılarına yağmurlar tarafından dur denildi. Hafta boyunca yağışlı geçeceği ise Meteoroloji tarafından önceden belirtilmişti. Hava ısısının biraz daha dengelenmesi beklenirken şiddetli sağanak yağışlar ve seller sebebiyle can ve mal kaybı yaşanmaması için Ankara halkı Meteoroloji tarafından uyarılmıştı. Ancak şiddetli yağışlar beklenmedik durumlara da yol açtı. İşte Meteoroloji’nin dikkat çektiği haftanın geri kalan günleri ile ilgili hava durumu tahmini.
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09 Haz 2022 - 11:03 - Yaşam
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.