YKS’de Son Viraja Girildi! Adaylar Son Günlerde Nelere Dikkat Etmeliler? Sınav Stratejileri Konusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) adayları için geri sayım başladı. 18 Haziran 2022 Cumartesi günü saat 10.15’te birinci oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT), 19 Haziran Pazar günü yine aynı saatte ikinci oturum Alan Yeterlilik Testi (AYT) ile aynı gün saat 15.45’te üçüncü oturum olan Yabancı Dil Testi (YDT) uygulanacak.

TYT’nin yerleştirme puanına etkisi %40 iken, AYT ile YDT’nin ise %60’dır. Sınav için var olan bütün çalışmaları yaparak gerekli bilgi birikimine ve deneme sınavları tecrübesine sahip olan adayların son günlerde ve sınav anında bazı stratejilere dikkat etmelerinde yarar var.

Adaylar Son Günlerde Nelere Dikkat Etmeliler?

YKS için önemli bir sürecin son virajına girildi. Bu son virajda havaların ısınmasıyla birlikte bazı adaylar erken rehavete kapıldı. Sevgili adaylar aman bu tehlikeli rehavete kendinizi kaptırmayın. Maratonunuzun son parkurunu tamamlamaya çalışıyorsunuz. Özellikle son günler konu tekrarları, bol bol soru çözümü, önceki yıl ve yıllarda sınavda çıkan soruların çözümü için iyi bir fırsattır. Bu fırsat çok iyi değerlendirilmeli!

Hangi Aralıklarla Deneme Sınavları Çözülmeli?

Son günlerde hemen hemen her gün ÖSYM’nin biyolojik sınav saati olan 10.15’te birer deneme sınavı çözmeye gayret edilmeli. Yapılan deneme sınavların ve sonuçları ciddiye alınmalı. İki ya da üç deneme sınavında aynı konularda yanlış sorular çıkıyorsa hemen ilgili konuların tekrarı yapılmalı. Ayrıca farklı soru tarzlarını görmek ve analitik düşünme becerisi için ALES ya da PISA tarzı sorulara göz gezdirilebilir.

Son Günlerde Stresle Birlikte Kaygı Düzeyi Artabilir!

Sınava hazırlık döneminde her aday orta ya da yüksek düzeyde de olsa kaygı yaşamakta. Bu durum sınavın doğal bir parçasıdır. Orta düzeyde stres, beyinde bilgi akışını hızlandırır. Ancak gereğinden fazla stres ise beyinde kimyasal krizler yaratır. Bu durumda aday hemen kendine güvenli limanlar yaratmalı. “Şimdiye kadar elimden geldiği kadarıyla yerinde ve zamanında çalıştım. Üstüme düşeni yaptım.” Gibi içsel motivasyonla aday kendini motive etmeli. İç dinamik yüksek tutulmalı.

Sınav Stratejileri Konusunda Nelere Dikkat Edilmeli?

1- Sınava hazırlık döneminde deneme sınavlarında hangi dersten veya testten başlayıp alışkanlık kazanılmışsa sınav anında da aynı strateji uygulanmalı.

2- Soru kökünü doğru anlamaya ve sayısal derslerde basit işlem hatalarına dikkat edilmeli.

3- Sınavda doğru görülen ilk seçenek hemen işaretlenmemeli. Bütün seçenekler okunduktan sonra doğru seçenek optiğe kodlanmalı.

4- Sınav süresini daha efektif kullanmak, paragraf sorularını doğru ve daha hızlı çözmek adına önce soru kökü, daha sonra metin okunmalı.

5- Zamanı verimli kullanmak amacıyla bazı sorulara ya da derslere gereğinden fazla zaman ayırarak yerinde patinaj edilmemeli.

6-Sınavda bazı sorular o kadar basit gelir ki bu tür sorulara şaşırılmamalı. Bazı adayların en çok yanlışları bu basit sorulardan gelir.

7-Şimye kadar yapılan deneme sınavlarında alışılan bir kodlama yönteminiz var. Sınavda alışılan kodlama yönteminin dışına çıkılmamalı. Ancak kodlama yönteminde şuna dikkat edilmeli: Bütün testler veya sorular bittikten sonra yapılan kodlama yönteminde süreniz yeterli olmayabilir. Bu nedenle ilgili yöntemi kullanan adaylar buna dikkat etmeliler.

8- Sınav anında zaman kazanmak amacıyla turlama tekniği kullanılmalı. Ancak turlama tekniği sayesinde geriye dönüp cevaplar kontrol edilirken, çok güçlü bir neden (işlem hatası, grafik yorumlama, soru kökünü yanlış okuma vb.) yoksa cevap şıkkı değiştirilmemeli. Çünkü akla gelen ilk şıkkın doğruluk oranı her zaman daha yüksektir.

Sınava Bir Gün Kala Çalışmalar Bırakılmalı!

Yapılan bütün hazırlıklardan sonra sınava bir gün kala çalışmalar bırakılmalı. Aksi takdirde sınav gününe kadar çalışmak stres ve kaygı yaratır. Ancak erken havlu atarak sınavdan bir hafta önce de çalışmalar bırakılmamalı. Bir diğer önemli konu ise sınava girilecek yer ya da yerler önceden görülmeli. Sınav yerinin önceden bilinmesi ve görülmesi adayı sınav günü rahatlatır.

Biyolojik Uyku Saati Değiştirilmemeli!

Son günlerde beslenme ve biyolojik uyku saati değiştirilmemeli. Daha önceki dönemlerde sürekli hangi saatte ya da saatlerde uyuyorsanız, sınav akşamı ya da akşamları da aynı saatlere denk getirilmeli. Kesinlikle sınav sabahları alışılan kahvaltı modu dışına çıkılmamalı. Normal günlerde yapılan kahvaltı alışkanlığına devam edilmeli. Kısaca belirtmek gerekirse; sınav günlerine özel bir kahvaltı yapılmamalı. Bu konuda adaylarla beraber ebeveynler de dikkat etmeliler. Sınav günü bazen ebeveynlerin gereğinden fazla ilgisi aday üzerinde beklenmedik stres ve kaygıya yol açabilir.

En İyi Dersten ya da Testten Başlanmalı!

Sınavdan birkaç saat önce veya sınavın ilk dakikalarında kaygı ve stres ivmesinin yükselmesi gayet doğaldır. Bu durumda kaygı ve stresi minimize etmek amacıyla en başarılı dersten ya da testten başlamak sınav için stratejik bir yöntemdir. Ancak sınavda gereğinden fazla stresli durumlarda derin nefes alıp vererek kısa süreli nefes egzersizleri yapılabilir. Bu strateji sayesinde adayın kendine olan güveni artar. Ayrıca sınavın ilk dakikaları da daha verimli bir şekilde geçirilmiş olur.

Sınavda Sadece Kendinizle ve Zamanla Yarışın!

Sınav süresi boyunca sadece kendi soru kitapçığınıza odaklanmalısınız. Diğer adayların hangi testten başladığına, daha yavaş veya hızlı soru çözümüne takılmamak gerekir. Aksi bir durumda sınav süresi boyunca dikkatin toparlanması zorlaşır.

Sınav öncesi ve sınav anındaki bu stratejiler göz ardı edilmemeli. Dile getirilen bütün bu altın kurallarla birlikte moraliniz ve motivasyonunuz gayet yüksek olsun. Asla olumsuz duygu ve düşüncelere kapılmamak gerekir.

Bu işi başaracağınıza inanmalısınız. Çünkü başarı, büyük hayallerin ve düşüncelerin ürünüdür…