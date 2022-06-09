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09 Haz 2022 - 11:49

Hande Erçel İpli Bikinisiyle Yürekleri Hoplattı! “Kaan Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” Kusursuz Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev Yakıyor…

Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in ipli bikinisi görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Kısa bir süre önce ayrılık kararı aldığı Kaan Yıldırım’a gönderme yapan hayranları ise “Kaan ağlayarak günlüğüne yaz” yorumunda bulundu! Kusursuz fiziğiyle şov üzerine şov yapan Hande Erçel hayranlarını alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…