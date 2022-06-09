Hande Erçel İpli Bikinisiyle Yürekleri Hoplattı! “Kaan Ağlayarak Günlüğüne Yaz!” Kusursuz Fiziğiyle Şov Yaptı! Alev Alev Yakıyor…
Son zamanların en çok konuşulan isimlerinden biri olan Hande Erçel’in ipli bikinisi görenlerin şok içerisinde kalmasına neden oldu! Kısa bir süre önce ayrılık kararı aldığı Kaan Yıldırım’a gönderme yapan hayranları ise “Kaan ağlayarak günlüğüne yaz” yorumunda bulundu! Kusursuz fiziğiyle şov üzerine şov yapan Hande Erçel hayranlarını alev alev yaktı! İşte merak edilen tüm detaylar…
Sen Çal Kapımı dizisinde ününe ün katan Hande Erçel, dizide tanıştığı Kerem Bürsin’le aşk yaşamaya başlamıştı. Kerem Bürsin’le 1 yıla yakın aşk yaşayan Erçel, ayrılma kararıyla hayranlarını çıldırtmıştı. Erçel, Kerem Bürsin’le iddialara göre Demet Özdemir yüzünden ilişkilerini bitirmişti. Kerem Bürsin’le ayrılan Hande Erçel, Kaan Yıldırım’la aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa bir süre önce ayrılık kararı alan Hande Erçel, sosyal medya üzerinden bikinili paylaşım yaparak; nefesleri kesti! İşte merak edilen tüm detaylar…
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Yorum yazarak Haberler Ankara Topluluk Kuralları’nı kabul etmiş bulunuyor ve yorumunuzla ilgili doğrudan veya dolaylı tüm sorumluluğu tek başınıza üstleniyorsunuz. Yazılan yorumlardan Haberler Ankara hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Anadolu Ajansı (AA), İhlas Haber Ajansı (İHA), Demirören Haber Ajansı (DHA), Anka Haber Ajansı (ANKA) tarafından servis edilen tüm haberler Haberler Ankara editörlerinin hiçbir editöryel müdahalesi olmadan, ajans kanallarından geldiği şekliyle yayınlanmaktadır. Sitemize ajanslar üzerinden aktarılan haberlerin hukuki muhatabı Haberler Ankara değil haberi geçen ajanstır.